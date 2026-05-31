Gobierno de Trump modifica regla para tramitar la green card

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Autoridades de EU revisarán caso por caso para green card. Foto: Shutterstock

El Gobierno de Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dieron marcha atrás en la nueva política sobre la green card que contemplaba obligar a los solicitantes de residencia permanente en Estados Unidos a regresar a su país de origen para realizar el trámite.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunciaran el pasado 22 de mayo una modificación que establecía que los extranjeros con estancia temporal en territorio estadounidense tendrían que abandonar el país para gestionar su residencia permanente, salvo situaciones extraordinarias.

Green card será evaluada caso por caso

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que la disposición anunciada no representaba una obligación automática para todos los solicitantes de residencia permanente.

La dependencia explicó que la comunicación emitida días atrás tenía como objetivo recordar a los agentes migratorios que cuentan con facultades discrecionales para determinar si una persona debe salir de Estados Unidos durante el proceso de solicitud.

Asimismo, en un comunicado enviado a la AFP, el DHS aseguró que la medida únicamente reafirma políticas y disposiciones legales que ya forman parte del marco migratorio estadounidense.

🇺🇸🪪El Departamento de Seguridad Nacional señaló que esta nueva política finalmente no se aplicaría a todos los solicitantes, sino "caso por caso".https://t.co/XZFXho3ibV — Vive USA (@Vive_USA) May 30, 2026

USCIS había anunciado cambios para residencia permanente

Días antes, el USCIS informó que los extranjeros que permanecieran temporalmente en Estados Unidos y buscaran obtener una green card tendrían que regresar a su país de origen para realizarla solicitud, salvo circunstancias extraordinarias.

El portavoz de la agencia, Zach Kahler, explicó en ese momento que personas con visas temporales, como estudiantes, trabajadores o turistas, ingresan al país con un propósito específico y por un periodo limitado.

Reacciones tras cambios en política migratoria de Trump

La propuesta realizada por el gobierno de Donald Trump generó críticas por parte de organizaciones de apoyo a migrantes y despachos especializados en temas migratorios, quienes advirtieron que la medida podría generar incertidumbre y complicaciones para miles de personas que realizan trámites de regularización dentro de Estados Unidos.

El congresista demócrata Chuy García calificó la política anunciada como una medida “absurda y cruel“.

Diversos grupos señalaron que la disposición podía generar incertidumbre entre quienes se encontraban en proceso de regularizar su situación migratoria dentro de Estados Unidos.

De acuerdo con datos citados por The Washington Post, Estados Unidos otorga más de un millón de permisos de residencia permanente cada año. Además, más de la mitad de los beneficiarios ya se encuentran dentro del país al momento de presentar su solicitud.

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