Jueza en Nueva York advierte que hay evidencia “abundante” contra Gerardo Mérida Sánchez

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Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad. Foto: Cuartoscuro

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se presentó este lunes ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para una audiencia de seguimiento de su proceso judicial, donde la jueza Katherine Polk Failla afirmó que existe una cantidad “abundante” de pruebas en su contra y fijó una nueva comparecencia para el próximo 4 de agosto.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

La audiencia, que se prolongó por menos de 20 minutos, estuvo centrada en aspectos procesales y el arranque formal del caso. Mérida Sánchez arribó a la sala esposado de manos y pies, luego de haber sido trasladado a Nueva York el pasado 15 de mayo, tras entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo.

Durante la sesión, la jueza destacó la magnitud de la investigación al señalar que la evidencia reunida contra el exfuncionario es “abundante”. Además, indicó que el caso involucra a varios acusados y que estos “están llegando en olas” ante la justicia estadounidense.

¿De qué lo acusan?

Mérida Sánchez es el primero de los 10 funcionarios sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) en comparecer ante una Corte.

Mérida Sánchez es acusado de haber aceptado sobornos por parte de los “Chapitos”, pagos estimados en 100 mil dólares al mes, por supuestamente brindar información privilegiada sobre operativos del orden federal.

¿Qué sigue en el caso contra Mérida Sánchez?

Como siguiente paso, la fiscalía deberá presentar las mociones relacionadas con las pruebas del caso. La jueza recordó al acusado que tendrá acceso a la evidencia presentada por el Gobierno para que pueda analizarla y valorar las opciones legales a su alcance.

Entre esas alternativas se encuentra la posibilidad de alcanzar un acuerdo con las autoridades estadounidenses, declararse culpable y colaborar con la investigación a cambio de posibles beneficios judiciales.

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