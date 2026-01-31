Denuncian abuso sexual de agentes de ICE contra mujeres migrantes

GENERANDO AUDIO...

Activistas en Chicago denunciaron que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarían ingresando a viviendas sin orden judicial y usando la fuerza, no solo para detener migrantes, sino también para cometer abusos sexuales contra mujeres latinas.

De acuerdo con organizaciones civiles, estos hechos habrían ocurrido recientemente en Carolina del Norte, lo que ha generado alarma entre comunidades migrantes en otros estados, como Illinois, donde activistas aseguran que se mantienen en alerta para evitar que situaciones similares se repitan.

Juan Ceveño, activista en Chicago, señaló que existe miedo, coraje e impotencia entre las familias migrantes ante el aumento de la violencia de agentes de ICE. Explicó que, según reportes recibidos desde Carolina del Norte, elementos federales habrían ingresado por la fuerza a casas, incluso derribando puertas, para realizar detenciones.

Ceveño afirmó que la preocupación creció luego de que se difundiera en redes sociales el caso de una mujer que, antes de ser detenida, pidió ir al baño y un agente de ICE ingresó con ella al sanitario, situación que fue considerada como una posible agresión sexual.

El activista aseguró que también existen testimonios de personas que reportan abusos dentro de viviendas y durante detenciones, hechos que, según dijo, no serían casos aislados.

Más de 500 denuncias contra ICE en Chicago

En Chicago, organizaciones comunitarias afirman que de diciembre a la fecha se han presentado más de 500 denuncias contra ICE. Ceveño indicó que las quejas continúan aumentando día con día y que los colectivos están capacitando a la población para conocer sus derechos.

Como parte de las acciones preventivas, brigadas comunitarias recorren calles y alertan a vecinos cuando detectan presencia de agentes migratorios, para que las personas se resguarden en sus casas y eviten abrir puertas sin una orden judicial.

Hasta el momento, no se ha informado de una postura oficial de ICE sobre estas acusaciones. Las organizaciones señalaron que continuarán documentando los casos y brindando acompañamiento legal a las presuntas víctimas.

