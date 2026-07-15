¿Habrá justicia para mexicanos muertos durante operativos de ICE? Experto responde en Uno TV

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de México dio un giro en su estrategia para buscar justicia por los mexicanos que han muerto durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

En entrevista con Uno TV, el investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, consideró que la nueva ruta legal representa un cambio importante, aunque advirtió que enfrentará grandes obstáculos.

“Es un giro con relación a lo que había estado haciendo el Gobierno de México. Esta ruta cambia la narrativa; es un giro político que le sube el nivel a la importancia que el Gobierno de México le da a estos casos”. Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración

Nueva estrategia para casos de mexicanos en Estados Unidos

Sin embargo, señaló que el éxito de estos procesos dependerá de la capacidad técnica de las fiscalías estadounidenses y del respaldo de las familias de las víctimas.

“Sí depende mucho de una capacidad técnica muy sólida de las fiscalías, porque el Gobierno de México no puede intervenir directamente”, explicó.

Obstáculos por la política antiinmigrante

Agregó que la principal barrera será la falta de disposición del Gobierno estadounidense para modificar su política migratoria.

“La negativa del Gobierno de Estados Unidos a asumir alguna rectificación es el obstáculo mayor que tiene ahora el Gobierno de México y que van a enfrentar los litigios”, sostuvo.

Además, afirmó que la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump continúa siendo uno de los ejes centrales de su administración.