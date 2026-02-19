EE. UU. inyectará 40 mdd al Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo en México

GENERANDO AUDIO...

El gobierno de Estados Unidos anunció una inversión de 40 millones de dólares en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), con sede en México, como parte de su estrategia de seguridad alimentaria y cooperación agrícola bilateral.

El anuncio fue realizado por la Embajada de Estados Unidos en México, que destacó que el financiamiento busca fortalecer la innovación en ciencia de cultivos, la resiliencia agrícola y la estabilidad de las cadenas de suministro, en un contexto de mercados integrados entre ambos países.

Inversión en trigo y maíz busca fortalecer productividad y resiliencia

De acuerdo con la representación diplomática estadounidense, los recursos permitirán ampliar el acceso a variedades mejoradas de trigo, con mayores rendimientos y resistencia a plagas, enfermedades y fenómenos climáticos extremos.

También se reforzará la protección de la biodiversidad del maíz en México, a través del respaldo a uno de los bancos de germoplasma más importantes del mundo, que resguarda más de 28 mil accesiones de maíz y 124 mil de trigo.

Entre los objetivos señalados se encuentra la reducción en la dependencia de fertilizantes mediante mejores prácticas agronómicas, lo que podría disminuir costos para productores y fortalecer la sostenibilidad en el campo mexicano.

Cooperación agrícola México–EE. UU. se amplía bajo nuevo impulso bilateral

La embajada subrayó que la colaboración entre México y Estados Unidos en materia agrícola tiene décadas de desarrollo y que la presencia del CIMMYT en territorio mexicano ha sido clave para ambos países.

Según datos difundidos por la representación estadounidense, cerca del 60% de la superficie sembrada de trigo en Estados Unidos utiliza variedades derivadas del trabajo del centro con sede en México.

El gobierno estadounidense sostuvo que la inversión forma parte de una visión estratégica que vincula la seguridad alimentaria con estabilidad económica y geopolítica, y que la cooperación agrícola fortalece tanto la productividad regional como la resiliencia ante crisis globales.

