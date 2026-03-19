Seis países se declaran listos para reforzar seguridad en estrecho de Ormuz
Los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron las recientes represalias iraníes contra infraestructuras energéticas e informaron que están dispuestos a contribuir para garantizar el tránsito en esta vía estratégica.
Seguridad en el estrecho de Ormuz y respuesta internacional
En un comunicado conjunto, las seis naciones pidieron una moratoria general sobre acciones dirigidas a infraestructura petrolera y de gas.
“Pedimos una moratoria inmediata y general sobre los ataques a infraestructuras civiles, en particular las instalaciones petroleras y de gas”.
También señalaron que están dispuestos a participar en los esfuerzos necesarios para asegurar el paso por el estrecho de Ormuz.
“Nos declaramos dispuestos a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad del paso por el estrecho”.
Es importante recordar que esta ruta marítima concentra, en condiciones normales, el tránsito del 20% del petróleo y del gas natural licuado consumido a nivel mundial.
El estrecho de Ormuz permanece cerrado de facto por Irán, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel que comenzaron el 28 de febrero. Esta situación ha generado interrupciones logísticas y afectaciones en el suministro energético.
Ataques a infraestructura energética en el Golfo
El miércoles, fuerzas israelíes atacaron el yacimiento de gas South Pars-North Dome, compartido por Irán y Qatar. Esta reserva es considerada la mayor fuente de gas natural conocida y abastece cerca del 70% del consumo interno iraní.
Como respuesta, Irán lanzó ataques contra Ras Lafan, en Catar, considerado el principal complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado a nivel mundial.
Impacto en el petróleo y suministro global
La escalada también incluyó ataques contra dos refinerías en Kuwait y una instalación petrolera en el puerto de Yanbu, en Arabia Saudita, utilizada para exportar crudo a través del mar Rojo sin pasar por el estrecho de Ormuz.
El cierre del paso marítimo ha incrementado los problemas de abastecimiento y logística, además de provocar un aumento en el precio del barril de crudo, que superó los 110 dólares.
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