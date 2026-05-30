Embajada de EE. UU. en México destaca aseguramiento de más de 36 mil armas ilegales

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Foto: AFP

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la cooperación bilateral en materia de seguridad ha generado avances recientes para frenar el tráfico ilegal de armas hacia grupos del crimen organizado.

A través de su cuenta oficial en X, el diplomático señaló que uno de los principales resultados de esta alianza es el incremento en las incautaciones de armamento que, según dijo, estaban destinadas a cárteles.

Uno de los beneficios más recientes de la alianza de seguridad entre los Estados Unidos y México es el avance logrado para impedir que armas ilegales lleguen a manos de los cárteles. Durante el primer año de la Administración de @POTUS @realDonaldTrump, las incautaciones de armas… pic.twitter.com/f1KEqjInLM — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) May 29, 2026

Aumento del 125% en incautaciones

De acuerdo con el mensaje difundido por el embajador, durante el primer año de la administración del presidente Donald Trump, las incautaciones de armas de fuego ilegales aumentaron 125%.

El reporte atribuye estos resultados a las acciones de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, que habría asegurado más de 36 mil armas ilegales.

Más de 36 mil armas fuera de circulación

Según las cifras difundidas, más de 36 mil armas fueron retiradas del mercado ilegal, algunas de ellas presuntamente destinadas a organizaciones criminales violentas.

El mensaje oficial destaca que estos aseguramientos forman parte de una estrategia conjunta entre México y Estados Unidos para reducir el flujo de armamento hacia estructuras del crimen organizado.

Cooperación bilateral en seguridad

El embajador Johnson subrayó que la coordinación entre ambos países está generando “resultados reales” en materia de seguridad para ambas naciones.

La publicación fue difundida también bajo el sello de la Embajada de Estados Unidos en México, que reiteró el enfoque de cooperación operativa entre agencias de ambos países.

De acuerdo con el mensaje, el fortalecimiento de la colaboración ha permitido mejorar la capacidad de detección, aseguramiento y control del tráfico ilícito de armas en la región.

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