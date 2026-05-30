Donald Trump presume buena salud; médico lo declara apto para gobernar y explica los hematomas en su mano

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Médico declara a Trump apto para gobernar. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en “excelente condición de salud” y está plenamente capacitado para ejercer sus funciones como jefe de Estado, según el reporte médico oficial difundido este viernes tras una revisión de rutina realizada esta semana.

El informe fue firmado por el capitán de la Marina estadounidense Sean Barbabella, médico del mandatario, quien destacó que Trump mantiene una sólida condición física, cardíaca, pulmonar y neurológica a sus 79 años.

Donald Trump mantiene “excelente condición de salud”

De acuerdo con el documento de tres páginas, el presidente se sometió el pasado martes a diversos estudios y pruebas diagnósticas en el Hospital Militar Walter Reed, ubicado cerca de Washington.

El médico presidencial aseguró que Trump se encuentra “plenamente apto para desempeñar todas las funciones de comandante en jefe y jefe de Estado”.

Tras los exámenes, el propio mandatario afirmó en redes sociales que los resultados fueron positivos y que todo había salido “perfectamente bien”.

Recomendaciones médicas para Donald Trump

Sin embargo, el reporte señala que los especialistas recomendaron al presidente mantener hábitos preventivos para cuidar su salud. Entre las indicaciones destacan:

Modificaciones en la alimentación

Continuar con la pérdida de peso

Incrementar la actividad física

Mantener el consumo de aspirina en dosis bajas

Actualmente, Trump toma tres medicamentos. Dos de ellos están destinados a controlar los niveles de colesterol y otro más para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Informe explica hematomas en la mano del presidente

Uno de los aspectos abordados en la revisión médica fue la presencia de hematomas visibles en la mano derecha del mandatario, observados en recientes apariciones públicas.

Según el informe, estas marcas se deben a los frecuentes apretones de manos que realiza durante actos oficiales, combinados con el uso de aspirina para prevención cardiovascular.

De esta forma, Trump cumplirá 80 años el próximo 14 de junio y, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ha mantenido revisiones médicas periódicas.

Aunque ha reducido algunos viajes dentro de Estados Unidos en comparación con su primer mandato, continúa realizando giras internacionales. Además, participa regularmente en actividades públicas y encuentros con la prensa.

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