Trump condiciona acuerdo con Irán; tensión sigue en Oriente Medio

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sólo respaldará un acuerdo de paz con Irán si cumple con las condiciones planteadas por Washington, principalmente que Teherán renuncie de forma permanente a desarrollar armas nucleares.

“El presidente Trump sólo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas… Irán nunca puede poseer un arma nuclear”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a la AFP bajo condición de anonimato.

Irán cuestiona versión de Trump sobre el acuerdo

Mientras Trump habló de avances en las conversaciones, medios iraníes pusieron en duda varios puntos mencionados por el mandatario estadounidense.

La agencia Fars citó fuentes que calificaron las declaraciones del presidente como una “mezcla de verdad y mentira”, al rechazar versiones sobre la eliminación de uranio enriquecido, la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz y la inexistencia de compensaciones económicas.

Por su parte, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, aseguró que todavía no existe un acuerdo definitivo y sostuvo que Irán no acepta imposiciones externas.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que “un acuerdo final dependía de que la parte estadounidense pusiera fin a una actitud basada en exigencias excesivas y posiciones cambiantes y contradictorias”.

Conflicto en Líbano mantiene presión regional

La incertidumbre diplomática coincide con un aumento de la tensión en Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que fuerzas israelíes ampliaron sus operaciones militares en territorio libanés y continuaron ataques contra Hezbolá.

Autoridades libanesas reportaron 11 muertos por bombardeos durante el viernes. El total suma más de 3 mil 350 fallecidos desde el inicio de la guerra el 2 de marzo.

Líbano fue arrastrado al conflicto cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo de Irán en ataques estadounidenses e israelíes, lo que provocó bombardeos israelíes y una invasión terrestre.

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