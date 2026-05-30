Nuevo bombardeo de EE. UU en el Pacífico deja tres muertos; suman 198 fallecidos

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Nuevo ataque de EE. UU. deja tres muertos. Foto: Comando Sur de Estados Unidos

El Ejército de Estados Unidos realizó un bombardeo contra una embarcación en el Pacífico oriental, donde murieron tres hombres, de acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses. El ataque forma parte de la ofensiva impulsada por el gobierno de Donald Trump contra organizaciones vinculadas al narcotráfico en América Latina.

Con esta acción, suman al menos 198 personas fallecidas desde que la actual administración inició estas operaciones militares en septiembre.

On May 29, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/ynibuPqDd3 — U.S. Southern Command (@Southcom) May 30, 2026

Estados Unidos asegura que la embarcación estaba ligada al narcotráfico

A través de una publicación en redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos informó que la embarcación navegaba por rutas identificadas como corredores de narcotráfico en el Pacífico oriental.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la nave estaba involucrada en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, aunque hasta el momento no se han hecho públicas pruebas que respalden esa acusación.

El gobierno de Donald Trump sostiene que enfrenta una guerra contra grupos que denomina “narcoterroristas” que operan en distintos países de América Latina.

Crece debate por la legalidad de los bombardeos

Las operaciones militares han generado cuestionamientos entre especialistas en derecho internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Diversos expertos consideran que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales si las personas atacadas no representaban una amenaza inmediata para Estados Unidos o no participaban directamente en acciones armadas.

La falta de información pública sobre los objetivos específicos de los bombardeos ha alimentado el debate sobre el alcance legal de estas operaciones fuera del territorio estadounidense.

Suman tres ataques a lo largo de la última semana

El bombardeo en el Pacífico oriental es el tercer ataque mortal reportado en la última semana dentro de esta estrategia de seguridad impulsada por Washington.

Mientras continúan las operaciones, organismos internacionales y grupos de derechos humanos mantienen el seguimiento de los casos y de las implicaciones legales que podrían derivarse de estas acciones militares.

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