EE. UU. advierte que puede retomar guerra contra Irán si fracasa acuerdo

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. asegura que puede retomar guerra contra Irán. Foto: Getty

La tensión entre Estados Unidos e Irán continúa pese a los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que permita mantener el alto al fuego vigente desde abril. Este sábado, funcionarios estadounidenses aseguraron que Washington cuenta con la capacidad militar necesaria para reanudar las hostilidades si considera que sus condiciones no son respetadas.

Las declaraciones llegan en medio de la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones entre ambos países, luego de los enfrentamientos registrados esta semana y de una reunión celebrada en la Casa Blanca que concluyó sin anuncios oficiales.

Donald Trump fija condiciones para un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cualquier acuerdo deberá cumplir con las “líneas rojas” establecidas por su gobierno.

Entre las exigencias planteadas se encuentra que Irán renuncie de forma definitiva al desarrollo de armas nucleares y destruya sus reservas de uranio altamente enriquecido. Además, se exige la reapertura del Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo.

Por su parte, un funcionario de la Casa Blanca reiteró que Trump solo aceptará un pacto que beneficie a Estados Unidos y garantice el cumplimiento de esas condiciones.

Pentágono asegura estar listo para nuevas operaciones

Durante el Diálogo de Shangri-La, celebrado en Singapur, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que las fuerzas estadounidenses están preparadas para retomar acciones militares si fuera necesario. Asimismo, afirmó que el país cuenta con suficientes recursos y armamento para responder en distintos escenarios internacionales.

Mientras tanto, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, señaló que continúan los intercambios diplomáticos. No obstante, reconoció que todavía no existe un acuerdo definitivo entre ambas naciones.

Conflicto también impacta al Líbano

La crisis regional también mantiene tensión en el Líbano, donde continúan los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hezbolá pese a la tregua anunciada en abril.

Las autoridades libanesas reportaron nuevas víctimas tras bombardeos en el sur del país, mientras que el ejército israelí informó sobre la intercepción de proyectiles lanzados desde territorio libanés.

En paralelo, representantes militares de Israel y Líbano sostuvieron reuniones en Washington para preparar una nueva ronda de negociaciones enfocadas en alcanzar acuerdos de seguridad en la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.