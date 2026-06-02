Combate a cárteles debe ser un esfuerzo conjunto: Embajador de EE. UU.

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Foto: Cuartoscuro

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que el combate a los cárteles del narcotráfico debe ser un esfuerzo conjunto entre ambos países y no convertirse en un tema de confrontación política. Llamó a no politizar el tema y consideró que hacerlo es una oportunidad perdida.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el diplomático destacó que la seguridad es una preocupación compartida para las comunidades de ambos lados de la frontera.

La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 1, 2026

“La lucha contra los cárteles debe unirnos”

En su publicación, Johnson afirmó que la cooperación binacional es fundamental para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la región.

“La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos”, escribió el embajador.

El representante estadounidense señaló que tanto mexicanos como estadounidenses buscan vivir en condiciones de seguridad y tranquilidad.

“Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz”, expresó.

Politizar lucha anticárteles es una oportunidad perdida, asegura Ronald Johnson

Ronald Johnson sostuvo que la población merece vivir libre de las amenazas generadas por los grupos delictivos. “Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles”, indicó.

Además, advirtió que convertir los retos de seguridad en debates políticos puede obstaculizar los esfuerzos conjuntos para combatir a estas organizaciones.

“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”, señaló.

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