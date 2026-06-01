Trump confirma cese al fuego tras diálogo entre Israel y Hezbolá

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Israel y Hezbolá acuerdan tregua, anuncia Trump. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbolá, luego de una serie de conversaciones con ambas partes en medio de la tensión en Medio Oriente.

De acuerdo con el mandatario, el entendimiento contempla el cese total de ataques entre ambas partes, así como la suspensión de movimientos militares en la región.

Foto: Truth Social

Trump asegura que cesarán los ataques

En un mensaje, Trump señaló que sostuvo diálogo con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como con representantes de Hezbolá, logrando un compromiso mutuo:

“Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel”, afirmó.

Además, indicó que no se enviarán tropas a Beirut, y que cualquier despliegue en curso fue detenido tras las conversaciones.

Negociaciones con Irán continúan

El mandatario también informó que las negociaciones con Irán siguen avanzando, lo que podría influir en la estabilidad regional, dado el papel de ese país en el respaldo a Hezbolá.

Hasta el momento, no se ha emitido una confirmación oficial por parte de Israel, Hezbolá o el gobierno iraní sobre los términos del acuerdo.

Foto: Truth Social

EE.UU. habría señalado a Hezbolá y a los carteles como si semejantes entre ellos

En paralelo, funcionarios estadounidenses han reforzado su postura en materia de seguridad internacional. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, planteó la necesidad de acciones más estrictas contra redes criminales y financieras, incluyendo sanciones, rastreo bancario y combate a empresas fachada.

En este contexto, el gobierno de Trump ha impulsado la clasificación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, colocándolos en el mismo nivel que grupos como Hezbolá dentro del discurso de seguridad.

Diferencias y similitudes en el enfoque de seguridad

Aunque especialistas señalan diferencias en objetivos políticos en el caso de Hezbolá y económicos en el de los cárteles, autoridades estadounidenses argumentan que existen similitudes operativas, como:

Control territorial

Redes financieras ilícitas

Alcance transnacional

Capacidad de violencia

Un acuerdo frágil en medio de negociaciones

Aunque el anuncio marca un posible punto de inflexión en la tensión entre Israel y Hezbolá, el alto al fuego aún dependerá de su cumplimiento en el terreno y de la confirmación oficial de las partes involucradas. En un escenario regional complejo, cualquier avance diplomático podría ser clave para evitar una escalada mayor en Medio Oriente.

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