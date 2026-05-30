Estados Unidos advierte que fortalecimiento militar de China genera alarma

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Militares chinos. Foto: AFP.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que existe una “alarma justificada” por el fortalecimiento militar de China, al señalar que el aumento del poderío militar chino y la expansión de sus actividades generan preocupación en la región del Pacífico. Las declaraciones fueron realizadas durante el Diálogo de Shangri-La, considerado el principal foro de seguridad de Asia.

Durante su intervención, Hegseth sostuvo que Washington observa con atención el crecimiento de las capacidades militares de Pekín y aseguró que la postura de Estados Unidos no busca una confrontación en la región, sino mantener un equilibrio de poder que contribuya a la estabilidad y seguridad regional.

Fortalecimiento militar de China preocupa a Estados Unidos

El jefe del Pentágono indicó que existe una preocupación por lo que describió como un incremento histórico del poder militar de China y por la expansión de sus actividades dentro y fuera de Asia.

Según explicó, el objetivo de Estados Unidos es impulsar un equilibrio de poder duradero en el que ningún país pueda imponer su hegemonía ni poner en riesgo la seguridad o la prosperidad de otras naciones. También señaló que Washington busca mantener un compromiso “respetuoso” con Pekín y manifestó su interés en sostener encuentros con representantes del gobierno chino.

Diálogo de Shangri-La exhibe diferencias entre Washington y Pekín

La participación de Estados Unidos en el encuentro contrastó con la representación enviada por China. Por segundo año consecutivo, Pekín no envió a su ministro de Defensa, Dong Jun, y optó por una delegación integrada por expertos militares y académicos.

Hegseth encabezó la delegación estadounidense en el foro celebrado en Singapur. De acuerdo con reportes sobre el evento, el tono de su discurso fue más moderado en comparación con intervenciones previas, aunque mantuvo los señalamientos sobre el crecimiento militar chino.

Taiwán y la relación entre Estados Unidos y China

Durante el encuentro también surgieron preguntas sobre la política de Estados Unidos hacia Taiwán. Hegseth afirmó que no existe un cambio en la postura de Washington respecto a la isla y señaló que cualquier decisión relacionada con futuras ventas de armamento dependerá del presidente Donald Trump.

Por su parte, Da Wei, integrante de la delegación china y representante de la Universidad Tsinghua de Pekín, consideró que el discurso del funcionario estadounidense fue más moderado que en ocasiones anteriores. Sin embargo, cuestionó las referencias de Hegseth sobre la influencia regional de China y respondió a los señalamientos realizados durante el foro.

El Diálogo de Shangri-La reúne cada año a ministros de Defensa, funcionarios gubernamentales, militares y especialistas en seguridad de decenas de países para abordar temas relacionados con la estabilidad y la seguridad en Asia-Pacífico.

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