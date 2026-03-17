Renuncia Joseph Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE.UU., por guerra contra Irán

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Joe Kent acusó a Israel de persuadir a Donald Trump.

Joseph Kent renunció como director del Centro Nacional de Contraterrorismo, instancia incorporada a la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI), en desacuerdo por la guerra de Estados Unidos contra Irán. Acusó a Israel de persuadir a Donald Trump para iniciar el conflicto bélico.

En una carta dirigida al presidente Donald Trump, Joseph Kent indicó que “no puedo, en buena conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán”.

Aseguró que “Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación”. Por eso, “está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”.

“Después de mucha reflexión, he decidido renunciar a mi cargo como Director del Centro Nacional de Contraterrorismo, con efecto inmediato.”

Joseph Kent acusa a Israel de persuadir a Donald Trump

El ahora exfuncionario indicó que apoyaba los valores y políticas exteriores que Donald Trump promovió en sus campañas del 2016, 2020 y 2024.

“Hasta junio de 2025, usted entendía que las guerras en Medio Oriente eran una trampa que le costaban a Estados Unidos las valiosas vidas de nuestros compatriotas y debilitaban la riqueza y prosperidad de nuestra nación”.

Sin embargo, al inicio de su nuevo gobierno, “altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación que socavó completamente su plataforma de “Estados Unidos Primero”. Destacó que estas acciones sembraron “sentimientos de la guerra para impulsar un conflicto con Irán”.

“Este ‘eco mediático’ fue utilizado para engañarlo haciéndole creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y que, si atacaba ahora, habría un camino claro hacia una victoria rápida”, dijo a Donald Trump.

Asimismo, Joe Kent aseguró que es la misma técnica que los israelíes usaron para “arrastrarnos a la desastrosa guerra contra Irak”.

Por su experiencia personal “en una guerra fabricada por Israel” Joseph Kent expuso que no podía apoyar el envío “de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense”.

Tras exponer su renuncia como director contraterrorismo, pidió al presidente de Estados Unidos que reflexione sobre la guerra en Irán. “El momento de actuar con firmeza es ahora.”

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