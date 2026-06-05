Más de mil detenidos y 1.2 toneladas de droga decomisadas en operativo “Limpieza de Primavera” en EE. UU.

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Integrantes del FBI. Foto: Reuters

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que más de mil 100 personas fueron detenidas y se aseguraron 1.2 toneladas de droga durante la operación nacional denominada “Limpieza de Primavera”, realizada entre marzo y mayo de 2026 para combatir al crimen organizado.

La estrategia fue encabezada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y se desplegó en distintas regiones del país con el objetivo de “combatir las amenazas de las pandillas y mejorar la seguridad pública”, explicó en comunicado de prensa.

Decomisan drogas y más de mil armas

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, durante los tres meses que duró el operativo se aseguraron:

Más de mil armas de fuego

Cerca de media tonelada de cocaína

300 kilogramos de marihuana

EE. UU. presume baja en crímenes y muertes por sobredosis

De acuerdo con las estadísticas del FBI, existe un descenso en general de los crímenes en los últimos años, así como en muertes por sobredosis, tras décadas de crisis sanitaria a causa de la adicción a opiáceos.

El Gobierno asegura que ha disminuido el tráfico de fentanilo, una droga que fue declarada “arma de destrucción masiva” por el presidente Donald Trump a finales de 2025.

Sin embargo, el número de condenados por narcotráfico entre 2021 y 2025 muestra números muy dispares, según la Comisión de Sentencias estadounidense: un 4% más en el caso de la cocaína, una caída del 80% en el caso de la heroína y un aumento del 135% en el caso del fentanilo.

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