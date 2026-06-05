CNTE definirá el domingo si mantiene el plantón; revisa propuesta federal

GENERANDO AUDIO...

Integrantes de la CNTE. Foto: Cuartoscuro

La dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que será el próximo domingo cuando la Asamblea Nacional Representativa determine si las movilizaciones continúan la siguiente semana o si existe una ruta distinta para el movimiento.

“La Asamblea Nacional Representativa estará revisando y dando parte a la ciudadanía, a toda la gente, los medios de comunicación de los acuerdos y tareas que se alcancen en esta asamblea, que es nuestro máximo órgano de ordenamiento para la base movilizada”. Marcelino Rodarte, secretario General Sección LVIII, Zacatecas, CNTE

De acuerdo con el integrante de la CNTE, la Asamblea Nacional Representativa decretó una pausa en sus trabajos para revisar y analizar la más reciente propuesta presentada por el Gobierno Federal.

“Esa pausa que se hace es con ese fin de que se vaya revisando, se vaya analizando y en una siguiente reunión ya se posiciona hasta donde la propuesta, reitero que hoy nos satisface”. Marcelino Rodarte, secretario General Sección LVIII, Zacatecas, CNTE

Los dirigentes magisteriales explicaron que cada una de las secciones deberá estudiar los planteamientos antes de fijar una postura definitiva.

El anuncio de los integrantes se da luego de haber mantenido bloqueos durante horas sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

La CNTE mantiene protestas en CDMX

Desde hace días, integrantes de la CNTE se han movilizado en distintos puntos de la Ciudad de México, expandiendo el campamento que mantienen en el primer cuadro de la capital.

A lo largo de la semana, miembros de la CNTE han causado daños como en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública ubicadas en Avenida Universidad, en donde un elemento de la Policía capitalina resultó lesionado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.