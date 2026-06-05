Américo Villarreal exhibe su visa y niega señalamientos sobre restricciones de EE. UU.

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Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, mostró públicamente su visa estadounidense y negó que haya sido revocada o que utilice un permiso especial para ingresar a Estados Unidos, como señaló un reporte publicado por el diario Los Angeles Times.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal calificó como falsas las versiones que apuntan a una supuesta cancelación de su documento migratorio.

“Esta afirmación también es falsa; cuento con mi visa, no he recibido notificación alguna de cancelación, revocación o restricción por parte de autoridad estadounidense alguna. Jamás he viajado a Estados Unidos utilizando un documento distinto”, declaró.

🚨#Ahora | El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, muestra su visa y niega que tenga un permiso especial para entrar a Estados Unidos.



Así, rechaza los señalamientos recientes de Los Ángeles Times.



🗞️Daisy Herrera vía @Radio_Formula pic.twitter.com/Ba11icyyGx — Azucena Uresti (@azucenau) June 5, 2026

Américo Villarreal responde a reporte de Los Angeles Times

La declaración ocurre después de que Los Angeles Times publicara que Villarreal y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, estarían bajo investigación por parte de autoridades estadounidenses.

Según el reporte, ambos mandatarios habrían perdido sus visas mientras continúan indagatorias relacionadas con presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

El medio estadounidense también aseguró que los gobernadores habrían ingresado a territorio norteamericano mediante permisos especiales utilizados en ciertos casos de cooperación con autoridades.

Gobiernos de Tamaulipas y Sonora rechazan acusaciones

Tras la publicación, el Gobierno de Tamaulipas negó de forma categórica los señalamientos.

A través de un mensaje difundido por Gerardo Algarín, coordinador de Comunicación Social estatal, la administración de Villarreal aseguró que la información difundida por el diario carece de sustento.

Por separado, el Gobierno de Sonora también rechazó las versiones sobre Alfonso Durazo. La titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, Paloma Terán, afirmó que la información publicada es falsa.

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