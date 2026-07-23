Reforma presidencial contra el feminicidio llega al Senado

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Fotos: Cuartoscuro

La reforma presidencial para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio fue recibida por la Comisión Permanente del Congreso, con el objetivo de homologar en todo el país la investigación y sanción de este delito.

La iniciativa busca que las 32 entidades federativas apliquen los mismos criterios para investigar, perseguir y castigar el feminicidio, además de evitar que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas de forma errónea como homicidios o suicidios.

Toda muerte violenta de una mujer se investigaría como feminicidio

La propuesta establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá investigarse como un posible feminicidio y con perspectiva de género, hasta descartar esa hipótesis.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, explicó que deberán analizarse elementos como:

Violencia sexual

Antecedentes de violencia

Hechos relacionados con estereotipos de género

También plantea que el delito de feminicidio sea imprescriptible y que no existan criterios de oportunidad ni beneficios para reducir las penas.

Prevén hasta 70 años de prisión y 19 agravantes

La iniciativa propone incorporar sanciones para la tentativa de feminicidio y fija una pena de 50 a 70 años de prisión.

Además, contempla 19 agravantes que permitirían aumentar las sanciones cuando la víctima sea:

Niña o adolescente

Mujer embarazada

Persona con discapacidad

Periodista

Defensora de derechos humanos

Migrante

Adulta mayor

Laura Itzel Castillo señaló que estos supuestos buscan reforzar la protección de mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad.

¿Qué sigue para la iniciativa?

La reforma fue turnada a las comisiones del Senado de la República para su análisis y dictaminación.

Una vez concluido ese proceso, será presentada durante el próximo periodo ordinario de sesiones para continuar su trámite legislativo.

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