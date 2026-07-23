Reforma presidencial contra el feminicidio llega al Senado
La reforma presidencial para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio fue recibida por la Comisión Permanente del Congreso, con el objetivo de homologar en todo el país la investigación y sanción de este delito.
La iniciativa busca que las 32 entidades federativas apliquen los mismos criterios para investigar, perseguir y castigar el feminicidio, además de evitar que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas de forma errónea como homicidios o suicidios.
Toda muerte violenta de una mujer se investigaría como feminicidio
La propuesta establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá investigarse como un posible feminicidio y con perspectiva de género, hasta descartar esa hipótesis.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, explicó que deberán analizarse elementos como:
- Violencia sexual
- Antecedentes de violencia
- Hechos relacionados con estereotipos de género
También plantea que el delito de feminicidio sea imprescriptible y que no existan criterios de oportunidad ni beneficios para reducir las penas.
Prevén hasta 70 años de prisión y 19 agravantes
La iniciativa propone incorporar sanciones para la tentativa de feminicidio y fija una pena de 50 a 70 años de prisión.
Además, contempla 19 agravantes que permitirían aumentar las sanciones cuando la víctima sea:
- Niña o adolescente
- Mujer embarazada
- Persona con discapacidad
- Periodista
- Defensora de derechos humanos
- Migrante
- Adulta mayor
Laura Itzel Castillo señaló que estos supuestos buscan reforzar la protección de mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad.
¿Qué sigue para la iniciativa?
La reforma fue turnada a las comisiones del Senado de la República para su análisis y dictaminación.
Una vez concluido ese proceso, será presentada durante el próximo periodo ordinario de sesiones para continuar su trámite legislativo.
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