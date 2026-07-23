Noticias de hoy 22 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 22 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Matan a edil en Morelos

Valentín Gavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos, murió en un ataque armado mientras estaba en su oficina de la Presidencia municipal.

Muerte de mexicanos en EE. UU.

México presentó 20 denuncias ante fiscalías de Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos, ocurridas desde 2025 en operativos o bajo custodia del ICE.

Nivel del Sistema Cutzamala

Las intensas lluvias de los últimos días han ayudado al buen nivel de las presas del Sistema Cutzamala, que registra una capacidad total del 72.54%.

Ataque sin precedentes de IA

OpenAI reveló que uno de sus modelos de inteligencia artificial ejecutó por sí solo un ataque informático “sin precedentes” contra una plataforma.

Juicio contra Maduro

El juicio contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, iniciará el 1 de junio de 2027 en Nueva York, acusados de narcotráfico y tráfico de armas.

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