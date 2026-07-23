Escuela donde murió Dafne ya tenía quejas por disciplina excesiva

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La escuela donde falleció Dafne, durante un campamento en Tamaulipas, ya había sido señalada anteriormente por padres de familia debido a presuntas prácticas de disciplina excesiva y trato severo hacia los alumnos, reveló Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en Tamaulipas.

En entrevista, el representante explicó que desde hace varios años recibieron reportes sobre presuntas irregularidades en el plantel, las cuales, dijo, debieron ser revisadas por la autoridad educativa estatal.

“Ya se había detectado a lo largo de los años alguna serie de quejas, ciertas inconsistencias, sobre todo por el tema de la excesiva disciplina”, afirmó.

Indicó que los padres denunciaban entrenamientos físicos intensos y un ambiente similar al de una institución militar, aunque aclaró que el plantel no contaba con ese carácter.

“La queja era principalmente por el abuso físico, por el excesivo trabajo físico y entrenamiento. Se les trataba muy mal; no al grado de violencia, pero sí los regañaban de más”, explicó.

Añadió que, aunque la escuela promovía un modelo de formación con disciplina militar, “solamente estaba supervisado por una persona que tenía experiencia”, mientras que el resto del personal, según dijo, “no contaba con la experiencia técnica para el manejo de este tipo de grupos”.

“Siempre debemos estar alertas. Por más que tenga trayectoria una escuela, lo que buscamos es que responda a una necesidad de formación, pero también que rinda cuentas”, señaló.

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