Toque de queda por protestas migratorias en Nueva Jersey

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Foto: AFP

Las protestas contra un centro de detención de migrantes en Nueva Jersey escalaron durante el fin de semana al grado de que las autoridades impusieron un toque de queda y desplegaron a la policía estatal para recuperar el control de la zona.

La gobernadora Mikie Sherrill informó que grupos de manifestantes que operan durante la noche han incrementado la tensión alrededor de Delaney Hall, una instalación utilizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Newark.

🚨 BREAKING: MAJOR clashes underway between NJ police and anti-ICE rioters in Newark



SUPER physical fights



WE NEED NATIONAL GUARD! pic.twitter.com/vMMmlcxBZb — Nick Sortor (@nicksortor) May 31, 2026

Imponen toque de queda alrededor del centro migratorio

Como respuesta a los disturbios, las autoridades establecieron un toque de queda nocturno en un perímetro de aproximadamente 800 metros alrededor del centro de detención.

Además, la gobernadora ordenó que la policía estatal asumiera el control de la seguridad en la zona para evitar nuevos enfrentamientos y garantizar que las manifestaciones se desarrollen de forma pacífica.

Sherrill afirmó que busca proteger a los residentes y evitar una escalada mayor del conflicto.

Denuncian condiciones dentro de Delaney Hall

Las movilizaciones se concentran frente a Delaney Hall, un centro con capacidad para albergar a mil personas y que es operado por la empresa Geo Group para ICE.

De acuerdo con reportes de activistas, algunos detenidos iniciaron una huelga laboral y de hambre para denunciar presuntas condiciones inhumanas dentro de las instalaciones y exigir su liberación.

Gobernadora critica actuación federal

La mandataria estatal señaló que algunas acciones de las autoridades federales contribuyeron a aumentar la tensión, al asegurar que agentes de ICE utilizaron porras y tácticas que consideró inapropiadas para el control de manifestaciones.

Por su parte, funcionarios federales defendieron el operativo y aseguraron que la intervención de la policía estatal ayudó a restablecer el orden.

Piden cierre del centro de detención

Sherrill reiteró su postura a favor del cierre de Delaney Hall y aseguró que su prioridad es mantener la seguridad pública sin provocar una mayor presencia de agentes federales en las comunidades cercanas.

Mientras tanto, las autoridades mantienen zonas especiales para protestas y continúan vigilando el área ante la posibilidad de nuevas movilizaciones en los próximos días.

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