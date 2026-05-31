Irán acepta no fabricar armas nucleares, afirma Trump; negociaciones de paz continúan

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Donald Trump aseguró tener acuerdo con Irán sobre armas nucleares. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares, una de las principales condiciones planteadas por Washington en las negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente.

Durante una entrevista transmitida por Fox News este sábado 30 de mayo, Trump afirmó que recibió garantías de Teherán sobre su programa nuclear.

La garantía que necesito tener es que no habrá un arma nuclear. Ellos aceptaron eso.

🚨WATCH: President Trump confirms Iran has just made a BIG AGREEMENT with him



HT @EricLDaugh pic.twitter.com/jrpWA1XxTz — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 31, 2026

Trump busca acuerdo con Irán sobre armas nucleares

Las declaraciones ocurrieron después de que medios estadounidenses reportaran que la Casa Blanca envió a Irán una nueva propuesta para continuar las conversaciones de paz con condiciones más estrictas.

De acuerdo con reportes de The New York Times, el nuevo marco de negociación podría modificar el rumbo de las conversaciones que buscan poner fin a la guerra iniciada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Entre las prioridades de Trump también se encuentra la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave por donde circulaba cerca del 20% del suministro mundial de petróleo antes del conflicto.

Irán mantiene exigencias para avanzar en negociaciones

Pese a las declaraciones de Trump, las autoridades iraníes han mostrado diferencias respecto a los términos de un posible acuerdo.

Teherán insiste en que necesita la liberación de 12 mil millones de dólares en fondos congelados. Posteriormente, buscarán avanzar en discusiones de fondo relacionadas con su programa nuclear.

Además, el gobierno iraní rechazó las afirmaciones del mandatario estadounidense sobre la supuesta destrucción de sus reservas de uranio enriquecido, según medios oficiales del país.

Conflicto en Oriente Medio sigue generando tensión

Mientras continúan las conversaciones diplomáticas, la situación en la región permanece inestable. Irán también exige que Líbano sea incluido en cualquier acuerdo de paz, mientras que Israel anunció que amplió sus operaciones militares contra el grupo Hezbolá.

Trump afirmó que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la propuesta presentada a Irán, aunque aseguró que su gobierno continuará buscando los objetivos planteados por Washington.

Mientras tanto, la reapertura del estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los temas centrales debido a su impacto en el suministro mundial de petróleo y en los precios de la energía.

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