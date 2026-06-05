Marco Rubio anuncia sanciones contra cinco entidades del gobierno de Cuba vinculadas al régimen

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Foto: Cuartoscuro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra cinco entidades vinculadas al gobierno de Cuba, al acusar al régimen de La Habana de promover y financiar movimientos radicales de izquierda en distintas regiones del mundo.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Rubio aseguró que durante décadas Cuba ha sido “la capital mundial del terrorismo radical de izquierda” y afirmó que el gobierno cubano ha reclutado, entrenado y respaldado movimientos marxistas violentos en América y otras partes del mundo.

For decades, Cuba has been the world capital for radical left-wing terrorism. The regime in Havana has recruited, trained and backed violent Marxist and third-worldist movements across our hemisphere and beyond. Today, we are targeting the network that enables and funds Cuba's… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 4, 2026

¿Qué entidades de Cuba fueron sancionadas por Estados Unidos?

Según el anuncio del jefe de la diplomacia estadounidense, las sanciones fueron impuestas bajo facultades creadas por una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.

Las entidades designadas son:

Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba

Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos

Amistur Cuba S.A.

Comités de Defensa de la Revolución

Minera La Victoria S.A.

Rubio advierte a bancos y empresas extranjeras

El funcionario estadounidense advirtió que cualquier persona, banco o empresa que continúe prestando servicios a estas organizaciones podría enfrentar sanciones.

“Quienes proporcionen servicios a estos actores sancionados corren el riesgo de ser sancionados ellos mismos”, señaló Rubio.

Además, pidió a instituciones financieras y compañías extranjeras congelar cualquier actividad relacionada con las entidades incluidas en la lista.

Gobierno de Trump endurece postura hacia Cuba

En su mensaje, Rubio sostuvo que la administración Trump no tolerará que “regímenes marxistas radicales” del hemisferio representen amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos o participen en operaciones de influencia política.

El anuncio forma parte de la política de presión que mantiene Washington hacia el gobierno de Cuba y se suma a otras medidas impulsadas por la administración estadounidense contra instituciones vinculadas al Estado cubano.

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