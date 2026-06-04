Putin llama a Cuba “país amigo”; afirma que sostiene contacto con EE. UU. respecto a la isla

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Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: Reuters

En medio de la tensión entre Estados Unidos y Cuba, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que la isla es “país amigo” de Rusia. Sin embargo, no dio mayores detalles sobre la relación con la isla.

De acuerdo con el presidente ruso, su administración ha mantenido contacto con Estados Unidos con relación a la situación que guarda Cuba.

Las declaraciones del presidente Vladimir Putin se dan luego de que las autoridades de Estados Unidos confirmaran nuevas sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y algunos integrantes de la familia Castro, entre ellos, Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro.

La presión entre Estados Unidos y Cuba

Desde 1962, Estados Unidos mantiene un embargo contra Cuba; sin embargo, bajo el segundo mandato de Donald Trump, el cerco ha ido aumentando con una combinación de sanciones económicas contra figuras y empresas del régimen, así como acciones legales.

Hace unos días, autoridades estadounidenses anunciaron la histórica inculpación de Raúl Castro, de 95 años, por el abatimiento de dos avionetas en 1996 y un bloqueo petrolero de facto desde principios de año.

Actualmente, Cuba vive su peor crisis económica y humanitaria desde el triunfo de la Revolución castrista de 1959; y aunque Washington y La Habana mantienen negociaciones para una salida a la crisis, por ahora no hay resultados favorables.

Lejos de terminar la tensión, Washington acusa a Cuba de ser una amenaza a su seguridad, mientras que La Habana asegura estar dispuesta a negociar sin renunciar a lo que considera su soberanía.

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