Tras apoyo de Trump, De la Espriella promete relación histórica entre Colombia y Estados Unidos

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Fotos: AFP

El candidato de ultraderecha a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió este martes que sostendrá una relación “como nunca antes” con Estados Unidos si gana el balotaje contra la izquierda, tras recibir el apoyo de Donald Trump.

El abogado millonario de 47 años sorprendió el domingo al ganar la primera vuelta contra el aspirante del oficialismo, Iván Cepeda. Bajo el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, Colombia mantuvo tensas relaciones con Trump.

Estados Unidos es determinante para combatir el crimen y el narcoterrorismo en nuestro país.



Estoy muy honrado de recibir el apoyo decidido del presidente Donald Trump y su gobierno, y se que en la era del Tigre, haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia con… pic.twitter.com/EM3FmZaFZX — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 3, 2026

Mientras que este martes el mandatario estadounidense expresó su respaldo a De la Espriella, conocido como “El Tigre”.

Estados Unidos “es determinante para combatir el crimen y el narcoterrorismo“, dijo el candidato al agradecer el respaldo de Washington durante una entrevista con la revista Semana.

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 – 𝟬𝟴:𝟯𝟵 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟲.𝟬𝟮.𝟮𝟲



🚨President Trump just dropped a powerful full endorsement for Colombian Presidential candidate “El Tigre” Abelardo de la Espriella after his big first-round victory!



Trump… pic.twitter.com/SR1dC3i6P0 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 3, 2026

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella parte como favorito para vencer a Iván Cepeda en el balotaje presidencial del 21 de junio en Colombia, según una encuesta publicada el martes después de la primera vuelta.

El excéntrico abogado admirador de Donald Trump obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones del domingo y asestó un golpe a la izquierda que busca conservar el poder con el senador Cepeda.

De la Espriella, de 47 años, obtuvo el 43.7% de los votos, por encima del filósofo y defensor de derechos humanos, que consiguió el 40.9%. Cepeda, de 63 años, había sido el favorito desde el inicio de la campaña que tuvo como gran protagonista al presidente Gustavo Petro, su aliado.

🇨🇴 ENCUESTA ATLAS/SEMANA



En la primera encuesta tras la primera vuelta, Abelardo de la Espriella lidera la segunda vuelta con una ventaja de 7,7 puntos sobre Iván Cepeda.



🟡De la Espriella: 50,3%

🔴Cepeda: 42,6%

⚪️Blanco/nulo: 4,2%

⚫️No sé: 2,9% pic.twitter.com/o9WJtOfOsd — AtlasIntel ESP (@AtlasIntelESP) June 2, 2026

Una encuesta de la firma AtlasIntel, la primera tras los comicios, da a De la Espriella como el ganador del balotaje que se celebrará en tres semanas con el 50.3% de la intención de voto. Cepeda cuenta con el 42.6%, según la medición publicada por la revista Semana.

La derecha tradicional en cabezada por el influyente exmandatario Álvaro Uribe (2002-10) se sumó a la campaña de De la Espriella para derrotar a la izquierda.

“El Tigre”, como es apodado, ganó popularidad con espectáculos de luces y fuegos artificiales, videos hechos con inteligencia artificial y constantes discursos en los que hace referencias a la mano dura contra el crimen y el patriotismo. Cepeda en cambio optó por una campaña sobria y ahora deberá buscar el respaldo del centro para enfrentar al ultraderechista en el balotaje.

La encuesta de AtlasIntel entrevistó a 2 mil 030 personas entre el lunes y el martes en todo el país y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

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