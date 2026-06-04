Incidente en aeropuerto de Frankfurt deja heridos tras colapso de un Boeing 787

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Boeing 787 colapsa en Frankfurt, en Alemania. Foto: AFP.

Un Boeing 787, operado por Lufthansa, sufrió un incidente este jueves en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, cuando la parte frontal de la aeronave colapsó mientras permanecía en una puerta de embarque. El hecho dejó varios integrantes del personal lesionados, quienes reciben atención médica. De acuerdo con la aerolínea, los pasajeros aún no habían abordado el avión al momento del incidente.

✈️🚨 El Boeing 787-9 de Lufthansa (D-ABPQ “Herne”), un avión prácticamente nuevo entregado en enero de 2026 (con solo 5 meses de antigüedad), sufrió el colapso del tren de aterrizaje delantero hoy en Frankfurt mientras estaba estacionado en la puerta.



• El tren de aterrizaje… pic.twitter.com/KsydCHjj7E — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 4, 2026

La compañía informó mediante un comunicado que miembros de la tripulación y personal de tierra se encontraban a bordo de la aeronave cuando ocurrió el colapso. Lufthansa precisó que actualmente se investigan las circunstancias que provocaron el incidente.

Boeing 787 colapsa en aeropuerto de Frankfurt

Según Lufthansa, el incidente ocurrió alrededor de las 12:45 horas locales (10:45 GMT). La aeronave estaba programada para cubrir el vuelo LH450 con destino a Los Ángeles.

A Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner has suffered significant damage after its nose landing gear collapsed while parked at the gate at Frankfurt Airport. Via @AirNavRadar



The aircraft, registered D-ABPQ, was preparing to operate Lufthansa flight #LH450 when the incident… pic.twitter.com/c8l95xYR8o — Flight Emergency (@FlightEmergency) June 4, 2026

La empresa señaló que varios integrantes del personal resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado el número exacto de lesionados ni la gravedad de sus heridas.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran a la aeronave parcialmente apoyada sobre la parte inferior de su estructura tras el colapso de la nariz.

Lufthansa investiga incidente con Boeing 787

Lufthansa indicó que trabaja con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente. La aerolínea señaló que se encuentra realizando las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, Boeing confirmó que tiene conocimiento del incidente registrado en Frankfurt y que brinda apoyo a su cliente. El fabricante estadounidense no proporcionó detalles adicionales sobre las posibles causas del hecho.

El modelo 787 forma parte de las incorporaciones más recientes a la flota de Lufthansa. La compañía opera la variante 787-9 y contempla utilizar este tipo de aeronaves dentro de su estrategia de renovación de flota y sustitución gradual de aviones menos eficientes.

Las autoridades y la aerolínea continúan con las investigaciones para determinar qué provocó el colapso de la parte frontal del avión mientras permanecía estacionado en el aeropuerto de Frankfurt.

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