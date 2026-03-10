Mexicano se declara culpable en EE. UU. por explotar a jornaleros mexicanos

GENERANDO AUDIO...

Un ciudadano mexicano identificado como Alexander Villatoro Moreno, de 53 años, se declaró culpable ante un tribunal federal en Tampa por extorsionar y explotar a trabajadores agrícolas mexicanos con el pretexto de conseguirles visas de trabajo en Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Villatoro Moreno y sus cómplices operaban Los Villatoros Harvesting (LVH), una empresa que reclutaba jornaleros en México para llevarlos a trabajar al campo en varios estados de EE. UU., pero una vez allá les imponían tarifas abusivas y jornadas laborales extremas.

Reclutaban a mexicanos con visas H-2A y los engañaban con las condiciones

Según documentos judiciales, Villatoro Moreno —también conocido como “Quichi”— aceptó su responsabilidad en una conspiración criminal que afectó a trabajadores mexicanos que llegaron a Estados Unidos con visas agrícolas temporales H-2A entre 2015 y 2017.

Los reclutadores les prometían buen salario, horarios claros y condiciones dignas, pero al llegar a Estados Unidos la realidad era muy distinta.

Los trabajadores terminaban cosechando frutas, verduras y otros productos agrícolas en estados como Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y North Carolina, trabajando seis o siete días a la semana en labores físicamente pesadas y con salarios mucho menores a los que les correspondían por ley.

Deudas, amenazas y pasaportes retenidos

La investigación reveló que la red utilizaba distintas formas de presión para mantener controlados a los jornaleros.

Entre ellas estaban cobros exagerados por el supuesto reclutamiento, deudas impuestas a los trabajadores, confiscación de pasaportes y condiciones de vivienda hacinadas e insalubres.

Además, de acuerdo con los expedientes judiciales, los trabajadores sufrían humillaciones, amenazas de arresto o deportación e incluso advertencias de que podrían dañar a sus familiares en México si no seguían trabajando.

Intentó encubrir el fraude cuando empezó la investigación

Cuando las autoridades federales comenzaron a investigar el caso, Villatoro Moreno intentó ocultar lo que estaba pasando.

Según el expediente, ayudó a preparar registros de nómina falsos y entregó recibos simulados a los trabajadores para aparentar que la empresa les estaba reembolsando gastos de viaje y cumpliendo con la ley.

Otros implicados ya habían sido sentenciados

Varios de los involucrados en el esquema criminal ya se habían declarado culpables previamente.

Entre ellos está Bladimir Moreno, hermano de Villatoro Moreno y propietario de la empresa LVH, quien en 2022 fue condenado a 118 meses de prisión y a pagar más de 175 mil dólares en restitución a las víctimas.

Otros supervisores también recibieron condenas de prisión o arresto domiciliario por su participación en el esquema de explotación laboral.

Autoridades de EE. UU. y México colaboraron en el caso

El caso fue investigado por un grupo de trabajo contra la trata de personas que incluye al FBI, a ICE y a autoridades locales del condado de Palm Beach.

El Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República, también colaboró con las autoridades estadounidenses para lograr la detención y extradición de Villatoro Moreno, proceso coordinado con el Departamento de Justicia de EE. UU.

El caso es llevado por fiscales federales del Distrito Medio de Florida especializados en derechos humanos y explotación laboral.

