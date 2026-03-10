Hoy será el “día más intenso de ataques” contra Irán, asegura el Pentágono

GENERANDO AUDIO...

Pentágono vaticina el día más intenso de ataques contra Irán hoy. Foto: AFP.

El Pentágono informó que este martes se registrará el día más intenso de ataques contra Irán, en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán iniciada hace 10 días. Las declaraciones fueron realizadas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien señaló que las operaciones militares continuarán con bombardeos dentro del territorio iraní.

Durante una conferencia de prensa en el Pentágono, Hegseth explicó que las fuerzas estadounidenses intensificarán los bombardeos en Irán, lo que representará el nivel más alto de operaciones desde el inicio del conflicto.

“Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán” Pete Hegseth, secretario de Defensa.

Ataques contra Irán: Trump mantiene el control de la operación militar

El secretario de Defensa indicó que el calendario de la guerra entre Estados Unidos e Irán depende directamente de decisiones del presidente Donald Trump.

Según Hegseth, el mandatario estadounidense mantiene el control sobre el ritmo de la operación militar.

“El presidente Donald Trump tiene el control del acelerador. Es él quien decide” Pete Hegseth, secretario de Defensa.

El funcionario agregó que no corresponde al Pentágono determinar si las acciones actuales representan el inicio, el punto medio o la etapa final de la ofensiva militar.

Guerra entre Estados Unidos e Irán incluye ataques a la marina iraní

Entre los objetivos de la operación militar se encuentra la destrucción de la marina iraní, de acuerdo con información presentada por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor de las fuerzas estadounidenses.

El militar explicó que las fuerzas armadas de Estados Unidos han utilizado diferentes sistemas de ataque contra objetivos navales iraníes.

Las operaciones incluyen el uso de artillería, cazas, bombarderos y misiles lanzados desde el mar, con el propósito de afectar las capacidades marítimas de Irán.

Caine también informó que las fuerzas estadounidenses continúan realizando operaciones para detectar y neutralizar embarcaciones utilizadas para colocar minas en el mar.

Según detalló, las fuerzas militares siguen “cazando y atacando buques minadores e instalaciones de almacenamiento de minas”, armamento que Irán podría utilizar para bloquear rutas marítimas.

Irán amenaza con bloquear exportaciones de petróleo en el Golfo

En el contexto del conflicto, Irán ha advertido que podría bloquear las exportaciones de petróleo en el Golfo mientras continúe la guerra.

Ante esa posibilidad, el presidente Donald Trump ha advertido que Estados Unidos responderá si Teherán interfiere con el comercio internacional de crudo.

De acuerdo con las declaraciones citadas, Trump ha señalado que habría “muerte, fuego y furia” en caso de que Irán intente afectar el tránsito petrolero en la región.

