Corte Suprema anula la imposición de aranceles de Donald Trump

Foto: AFP / Gettyimages

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles generalizados del presidente Donald Trump contra distintos países, debido a que dicha medida no se aprobó en el Congreso.

Este viernes 20 de febrero, magistrados avalaron la decisión de un tribunal inferior en contra de los aranceles. Sobre todo, porque el Ejecutivo estadounidense usó una ley 1977 para justificarlos, la cual, sólo faculta al Ejecutivo tomar medidas económicas ante emergencias internacionales.

La impugnación fue presentada por empresas afectadas y 12 gobiernos estatales, la mayoría demócratas, según Reuters

El tribunal inferior dictaminó como errónea la interpretación del gobierno republicano de Donald Trump sobre la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Según el gobierno, dicha normativa otorgaba al presidente la facultad para imponer aranceles. Con eso, Donald Trump se convirtió en el primer mandatario en usar la citada ley para aumentar gravámenes, indicó Reuters.

Sin embargo, el tribunal inferior consideró que esta lectura invadiría las competencias del Congreso, el cual, debía autorizar los aranceles.

Además, el tribunal sostuvo que la imposición de estos gravámenes violaba un principio jurídico denominado doctrina de las “cuestiones importantes”.

Dicho principio, establece que las acciones del Poder Ejecutivo que tengan “una gran importancia económica y política” deben ser autorizadas por el Congreso.

Anulan aranceles de Donald Trump

En consecuencia, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, respaldó la decisión del tribunal inferior contra la medida arancelaria.

Detalló que “el presidente debe ‘apuntar a una autorización clara del Congreso’ para justificar su extraordinaria afirmación del poder de imponer aranceles”.

Por eso, la Corte Suprema aprobó anular la imposición de aranceles generalizados del gobierno de Donald Trump.

Reuters estimó que, con esta acción, el Ejecutivo podría reembolsar el recurso obtenido hasta el momento por dicha medida arancelaria.

Economistas del Penn-Wharton Budget Model estimaron que el gobierno de Estados Unidos ha recaudado más de 175 mil millones de dólares por estos gravámenes, de acuerdo con Reuters.

Unión Europea analizará la decisión de la Corte Suprema

La Unión Europea está analizando “detenidamente” la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Seguimos en estrecho contacto con la administración estadounidense mientras esperamos que aclare las medidas que pretende adoptar en respuesta a esta sentencia”, afirmó el portavoz.

De igual forma, subrayó que las empresas “de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones comerciales.” Por eso, seguirán “abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos”, citó Reuters.

