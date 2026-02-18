Protestas que amenazan con empañar el Mundial 2026 en México

GENERANDO AUDIO...

Diversos colectivos sociales y organizaciones civiles han advertido que podrían realizar movilizaciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, con el objetivo de visibilizar distintas problemáticas nacionales ante la atención mediática internacional que generará el torneo.

CNTE

Entre los grupos que han manifestado su intención de protestar se encuentran familias de personas desaparecidas, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), comunidades indígenas y colectivos vecinales que se oponen a obras vinculadas con la justa mundialista.

Vecinos y comerciantes cerca del Estadio Azteca

Uno de los focos de inconformidad se concentra en las zonas cercanas al Estadio Azteca, donde vecinos y comerciantes han denunciado posibles afectaciones por obras, gentrificación, escasez de agua y desplazamiento de actividades económicas.

Familias buscadoras

Familias buscadoras también han señalado que aprovecharán la visibilidad global del torneo para exigir avances en la atención a la crisis de desapariciones en el país, mientras que el magisterio disidente ha advertido movilizaciones si no se atienden sus demandas laborales y educativas.

Organizaciones indígenas en Guerrero

A estas inconformidades se suman organizaciones indígenas de Guerrero, como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, que han advertido posibles protestas para exigir seguridad, atención a la violencia y la liberación de líderes comunitarios.

Especialistas advierten que, aunque los megaeventos deportivos suelen generar derrama económica y turismo, también pueden convertirse en plataformas de protesta social cuando existen demandas pendientes.

La organización del Mundial continúa, pero el reto para las autoridades será garantizar que la fiesta del futbol conviva con la libre expresión y la atención a las inconformidades sociales.

