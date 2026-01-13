GENERANDO AUDIO...

Tarjeta de Cruce Fronterizo no permite adentrarse en el territorio. Foto: Getty

Muchos viajeros cruzan con frecuencia la frontera hacia Estados Unidos para realizar compras, trabajar o hacer viajes turísticos cortos sin necesidad de pasaporte ni visa tradicional. Esto es posible mediante la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

Conocida como “visa láser”, este documento facilita los desplazamientos breves de ciudadanos mexicanos. Tiene una vigencia de hasta 10 años, aunque no garantiza la entrada al país ni permite estancias prolongadas, ya que la admisión y el tiempo de permanencia dependen de un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

¿Qué es la BCC y para qué sirve?

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) es un documento emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, generalmente en conjunto con una visa B1/B2, y está diseñada para ingresos breves a zonas fronterizas.

Se presenta como una tarjeta laminada, del tamaño de una tarjeta bancaria, con tecnología de seguridad avanzada, y se utiliza principalmente para cruces terrestres o marítimos.

Aunque la BCC permite el ingreso, no autoriza automáticamente a internarse al interior del país.

De acuerdo con las reglas migratorias para adentrarse más de 25 millas desde la frontera o para permanecer más de 30 días es obligatorio tramitar un permiso I-94, un registro electrónico tramitado por el Departamento de Seguridad Nacional, aun cuando se cuente con Tarjeta de Cruce Fronterizo vigente.

Requisitos para solicitar la Tarjeta de Cruce Fronterizo

La BCC solo se emite a personas que cumplan criterios específicos establecidos por autoridades estadounidenses.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Ser ciudadano y residente de México

Contar con pasaporte mexicano vigente

Cumplir con los estándares de elegibilidad de las visas B1 y/o B2

Demostrar vínculos con México que aseguren el regreso tras una estancia temporal

que aseguren el regreso tras una estancia temporal No planear una permanencia mayor a seis meses en Estados Unidos

Vigencia de la Tarjeta de Cruce Fronterizo

La vigencia del BCC es, en la mayoría de los casos, de 10 años a partir de su emisión, excepto en el caso de menores de edad.

Para niños mexicanos menores de 15 años, se aplica una tarifa reducida, y el documento vence cuando el menor cumple esa edad, salvo que se cubra la tarifa completa para otorgar la vigencia total.

Cómo se solicita la Tarjeta de Cruce Fronterizo

La solicitud del BCC debe realizarse conforme a los procedimientos de las secciones consulares de Estados Unidos en México, mediante el formulario DSP-150 (B1/B2).

Las autoridades recomiendan consultar directamente los sitios oficiales de la Embajada y los Consulados estadounidenses para conocer los pasos actualizados, documentación requerida y costos vigentes.

Diferencias entre la Tarjeta de Cruce Fronterizo y una visa

Aunque suele confundirse con una visa tradicional, la Tarjeta de Cruce Fronterizo es un documento distinto:

Está enfocada en cruces fronterizos por tierra o mar

La visa permite viajes aéreos

El BCC funciona como documento independiente para ingreso fronterizo, pero puede servir como prueba de estatus de visa en ciertos puntos de entrada

En todos los casos, la decisión final de ingreso y tiempo de estancia en Estados Unidos recae en un oficial de CBP, incluso cuando el documento esté vigente.

