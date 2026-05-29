Trump cede control del Kennedy Center al Congreso tras fallo judicial en su contra

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Fallo obliga a Trump a dejar control del Kennedy Center. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red Truth Social que renunciará al control del Centro Kennedy en Washington, luego de un fallo judicial que ordenó retirar su nombre de la institución cultural.

La decisión se da tras la resolución emitida por un juez federal que determinó que la incorporación del nombre del mandatario al recinto no era procedente.

De acuerdo con el fallo del juez Christopher Cooper, la Junta Directiva del Kennedy Center no tenía facultades para renombrar el recinto como “Trump Kennedy Center”.

La resolución también establece que el nombre del presidente debe ser eliminado de la fachada del complejo, considerado uno de los principales centros de artes escénicas en Estados Unidos.

Trump anuncia que transferirá el control al Congreso

Tras la decisión judicial, Trump informó que su administración buscará transferir la operación del Kennedy Center al Congreso.

“Vamos a trabajar con el Congreso para transferir esta institución de nuevo a ellos, para que puedan decidir qué hacer con ella”, publicó.

El mandatario señaló que no continuará involucrado en el proyecto bajo las condiciones actuales.

Disputa incluye obras y cierre del recinto

El fallo también impacta los planes de remodelación del complejo. Según Trump, el Kennedy Center tenía previsto cerrar temporalmente para realizar renovaciones, debido a problemas estructurales y de mantenimiento.

Sin embargo, la resolución judicial impide ese cierre en los términos planteados por su administración.

El presidente argumentó que el recinto presenta condiciones de deterioro, incluyendo fallas estructurales, lo que —afirmó— hacía necesarias las obras.

Gobierno cuestiona decisión judicial

En su posicionamiento, Trump criticó el fallo y aseguró que limita las acciones para intervenir en la institución cultural.

También reiteró que su intención era rehabilitar y modernizar el centro, al considerar que enfrentaba problemas financieros y operativos desde años anteriores.

Con la decisión de la administración federal, será el Congreso de Estados Unidos el que defina el futuro del Kennedy Center, incluyendo su administración, operación y posibles modificaciones.

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