Reportan que Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, comparecerá el 1 de junio en EE. UU.

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Gerardo Mérida fue detenido en Arizona, Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

Gerardo Mérida, exsecretario de seguridad de Sinaloa, comparecerá el próximo 1 de junio ante autoridades de Estados Unidos luego de que fuera señalado, junto a otros funcionarios, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con la agencia EFE, el exfuncionario estatal se deberá presentar tras el llamado de Katherine Polk Failla, jueza al frente del caso.

Reportes señalan que la audiencia será al mediodía.

Ultima Hora: El general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, comparecerá el próximo lunes por 1ra vez ante la jueza que lleva su proceso. Será a las 12 del día.



Los fiscales han oficializado el arranque de una negociación "pretrial discussions" con la defensa. pic.twitter.com/tqE4j714pU — Arturo Ángel (@arturoangel20) May 29, 2026

Gerardo Mérida, detenido en Estados Unidos

Gerardo Mérida, de 66 años, fue detenido a mediados de mayo, según un registro de la Oficina de Prisiones consultado por la AFP. El exfuncionario de Sinaloa fue presentado ante un juez y recluido en una cárcel federal de Brooklyn.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de México, Gerardo Mérida se entregó a la policía al cruzar la frontera de Nogales.

Tanto Mérida como otros funcionarios, como Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, fueron señalados de presuntos vínculos con Joaquín “Chapo” Guzmán y el Cártel de Sinaloa.

¿Quién es Gerardo Mérida, señalado de vínculos con el narco?

El hoy detenido en Estados Unidos fungió como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa durante parte del gobierno de Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con información del portal de transparencia del Gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez es general en retiro del Ejército mexicano, con trayectoria en áreas militares, inteligencia y seguridad estatal.

Originario de Veracruz, ocupó distintos cargos de alto nivel dentro de las Fuerzas Armadas.

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