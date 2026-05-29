Estados Unidos concluye revisión del T-MEC con objetivo de reducir déficit comercial con México
Estados Unidos y México concluyeron la primera ronda bilateral de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en conversaciones donde el Gobierno estadounidense aseguró que busca reducir el déficit comercial con México y fortalecer sus cadenas de suministro.
Las reuniones se realizaron en Ciudad de México y forman parte de la revisión conjunta del acuerdo comercial entre ambos países y Canadá.
En un comunicado, el Gobierno estadounidense indicó que durante esta primera ronda se discutieron temas prioritarios relacionados con las reglas de origen automotrices, acero, aluminio y seguridad económica.
¿Qué temas abordaron EE. UU. y México?
Los negociadores analizaron distintos sectores considerados estratégicos para la región de Norteamérica.
Entre los temas principales destacaron:
- Reglas de origen automotrices
- Industria del acero y aluminio
- Seguridad económica
- Compatibilidad regulatoria
Además, ambos países señalaron que buscan fortalecer la cooperación para mejorar la regulación en industrias como:
- Dispositivos médicos
- Productos farmacéuticos
- Cosméticos
El objetivo, según el comunicado, es fortalecer las cadenas de suministro y mejorar la competitividad regional.
Habrá nuevas reuniones en Washington y CDMX
Las conversaciones continuarán el 16 y 17 de junio en Washington D. C., donde también se discutirán temas relacionados con agricultura y competencia equitativa.
Posteriormente, la tercera ronda está prevista para la semana del 20 de julio en Ciudad de México.
En el comunicado, Estados Unidos reiteró que busca garantizar que el T-MEC beneficie a fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y empresas estadounidenses de todos los tamaños.
También señaló la importancia de atender prácticas de terceros países que puedan obtener ventajas dentro del acuerdo comercial.
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