Estados Unidos concluye revisión del T-MEC con objetivo de reducir déficit comercial con México

| 17:18 | José Pablo Espíndola | Uno TV
EE. UU. y México avanzaron en la revisión del T-MEC; Washington busca reducir el déficit comercial y fortalecer cadenas de suministro.
Foto: Getty Images

Estados Unidos y México concluyeron la primera ronda bilateral de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en conversaciones donde el Gobierno estadounidense aseguró que busca reducir el déficit comercial con México y fortalecer sus cadenas de suministro.

Las reuniones se realizaron en Ciudad de México y forman parte de la revisión conjunta del acuerdo comercial entre ambos países y Canadá.

En un comunicado, el Gobierno estadounidense indicó que durante esta primera ronda se discutieron temas prioritarios relacionados con las reglas de origen automotrices, acero, aluminio y seguridad económica.

¿Qué temas abordaron EE. UU. y México?

Los negociadores analizaron distintos sectores considerados estratégicos para la región de Norteamérica.

Entre los temas principales destacaron:

  • Reglas de origen automotrices
  • Industria del acero y aluminio
  • Seguridad económica
  • Compatibilidad regulatoria

Además, ambos países señalaron que buscan fortalecer la cooperación para mejorar la regulación en industrias como:

  • Dispositivos médicos
  • Productos farmacéuticos
  • Cosméticos

El objetivo, según el comunicado, es fortalecer las cadenas de suministro y mejorar la competitividad regional.

Habrá nuevas reuniones en Washington y CDMX

Las conversaciones continuarán el 16 y 17 de junio en Washington D. C., donde también se discutirán temas relacionados con agricultura y competencia equitativa.

Posteriormente, la tercera ronda está prevista para la semana del 20 de julio en Ciudad de México.

En el comunicado, Estados Unidos reiteró que busca garantizar que el T-MEC beneficie a fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y empresas estadounidenses de todos los tamaños.

También señaló la importancia de atender prácticas de terceros países que puedan obtener ventajas dentro del acuerdo comercial.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Trump cede control del Kennedy Center al Congreso tras fallo judicial en su contra

Estados Unidos

Trump cede control del Kennedy Center al Congreso tras fallo judicial en su contra

Reportan que Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, comparecerá el 1 de junio en EE. UU.

Estados Unidos

Reportan que Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, comparecerá el 1 de junio en EE. UU.

Juez ordena retirar el nombre de Donald Trump del Kennedy Center en Washington

Estados Unidos

Juez ordena retirar el nombre de Donald Trump del Kennedy Center en Washington

Trump prevé para hoy una decisión sobre acuerdo con Irán, pero Teherán lo contradice: “No hay un acuerdo final”

Estados Unidos

Trump prevé para hoy una decisión sobre acuerdo con Irán, pero Teherán lo contradice: “No hay un acuerdo final”

Etiquetas: ,