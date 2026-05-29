Estados Unidos concluye revisión del T-MEC con objetivo de reducir déficit comercial con México

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Foto: Getty Images

Estados Unidos y México concluyeron la primera ronda bilateral de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en conversaciones donde el Gobierno estadounidense aseguró que busca reducir el déficit comercial con México y fortalecer sus cadenas de suministro.

Las reuniones se realizaron en Ciudad de México y forman parte de la revisión conjunta del acuerdo comercial entre ambos países y Canadá.

En un comunicado, el Gobierno estadounidense indicó que durante esta primera ronda se discutieron temas prioritarios relacionados con las reglas de origen automotrices, acero, aluminio y seguridad económica.

Today, the United States and Mexico concluded the first bilateral round related to the Joint Review of the United States-Mexico-Canada Agreement.



We will continue advancing these discussions in Washington, D.C. on June 16-17.https://t.co/FsEVbq9oaI — United States Trade Representative (@USTradeRep) May 29, 2026

¿Qué temas abordaron EE. UU. y México?

Los negociadores analizaron distintos sectores considerados estratégicos para la región de Norteamérica.

Entre los temas principales destacaron:

Reglas de origen automotrices

Industria del acero y aluminio

Seguridad económica

Compatibilidad regulatoria

Además, ambos países señalaron que buscan fortalecer la cooperación para mejorar la regulación en industrias como:

Dispositivos médicos

Productos farmacéuticos

Cosméticos

El objetivo, según el comunicado, es fortalecer las cadenas de suministro y mejorar la competitividad regional.

Habrá nuevas reuniones en Washington y CDMX

Las conversaciones continuarán el 16 y 17 de junio en Washington D. C., donde también se discutirán temas relacionados con agricultura y competencia equitativa.

Posteriormente, la tercera ronda está prevista para la semana del 20 de julio en Ciudad de México.

En el comunicado, Estados Unidos reiteró que busca garantizar que el T-MEC beneficie a fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y empresas estadounidenses de todos los tamaños.

También señaló la importancia de atender prácticas de terceros países que puedan obtener ventajas dentro del acuerdo comercial.

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