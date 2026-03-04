Congreso de Estados Unidos cita a Bill Gates; deberá declarar sobre el caso Epstein

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. llama a Bill Gates a declarar sobre caso Epstein. AFP

El comité del Congreso de Estados Unidos encargado de la investigación sobre el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, llama a declarar al cofundador de Microsoft, Bill Gates, para avanzar en las investigaciones del caso.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Comer, solicitó su comparecencia en una misiva que también dirigió al cofundador de Apollo Global Management ,Leon Black, a quien señaló como “la persona que más dinero ha transferido a Jeffrey Epstein”.

“Algunas de las personas más poderosas del mundo han sido nombradas en los archivos de Epstein”, subrayó Comer en una entrevista concedida este martes la cadena de televisión estadounidense Fox, remarcando su intención de “llevarlos a todos” ante la Cámara para hacerles las debidas preguntas.

Según defendó Comer, tras señalar que han sido llamadas otras siete personas a entrevistas transcritas, el Comité de Supervisión “continúa buscando la verdad para los supervivientes y para todos los estadounidenses”.

Entre dichos nombres figuran, además de Gates y Black, los de Kathryn Ruemmler y Doug Band –exasesores demócratas de la Casa–, Ted Waitt –fundador de Gateway, Inc– y las asistentes de Epstein, Lesley Groff y Sarah Kellen, según ha indicado Comer en una publicación en sus redes sociales.

Cabe recordar que Gates es una de las personas a las que se ha visto posar en una fotografía junto a Epstein, quien fue hallado sin vida en una cárcel de Nueva York en el año 2019.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.