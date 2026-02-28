GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado 28 de febrero de 2026 que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerta”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Trump confirma la muerte del líder supremo iraní, Alí ​​Jamenei

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a “derrocar” el régimen iraní tras dar por muerto a su líder supremo Alí Jamenei en un ataque conjunto con Estados Unidos, al que Teherán respondió con misiles contra varias monarquías del Golfo.

“Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán” y “hay muchos indicios de que ese tirano ya no está vivo”, declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

“Tenemos la sensación” de que los informes sobre la muerte de Jamenei son “correctos”, coincidió el presidente estadounidense Donald Trump.

Dos televisiones israelíes afirman que Trump y Netanyahu vieron una “foto del cuerpo” de Jamenei.

Netanyahu asegura que se eliminaron altos responsables del régimen de los ayatolás

Desde las primeras horas de la ofensiva, el ejército israelí señaló que habían atacado varias reuniones de altos cargos en Teherán. Entre las zonas atacadas figuraba el barrio donde se encuentra la residencia del líder supremo, donde periodistas de AFP vieron un amplio dispositivo de seguridad y calles cortadas.

Pero por la tarde, en declaraciones a la cadena estadounidense NBC, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo que Jamenei está vivo, “que yo sepa”, así como “todos los oficiales de alto rango”.

En su discurso, Netanyahu lo contradijo. “Eliminamos a altos responsables del régimen de los ayatolás, comandantes de los Guardianes de la Revolución, responsables de primer plano del programa nuclear”, dijo.

Según el portavoz militar israelí Effie Defrin entre los muertos figuran, el jefe de los Guardianes de la Revolución, el general Mohamad Pakpour, Ali Shamkhani, asesor de Jamenei, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

En Terahán celebran muerte de Jamenei

En Teherán, las informaciones de la presunta muerte de Jamenei se recibieron con aplausos desde las ventanas y gritos de alegría, reportaron testigos.

Desde las primeras horas de la mañana Netanyahu y Trump dieron un entendimiento que querían un cambio de régimen y animaron a los iraníes a sublevarse.

“Es el momento de unir fuerzas, derrocar al régimen y garantizar su futuro”, les dijo Netanyahu por la noche.

