Ali Jamenei murió tras ataque de Estados Unidos e Israel, confirman en Irán

GENERANDO AUDIO...

Ali Jamenei falleció tras ataques de EE. UU e Israel: medios iranís. Foto: Getty

Irán confirmó la muerte del ayatolá Ali Jamenei tras el ataque conjunto lanzado este sábado por Estados Unidos e Israel. Asimismo, se anunciaron 40 días de luto oficial en el país y siete días feriados.

En un comunicado difundido por la agencia semioficial Tasnim, las autoridades iraníes señalaron que el líder supremo “fue martirizado” tras los bombardeos dirigidos contra el centro de poder en Teherán.

Según medios iraníes, Jamenei falleció en su oficina ubicada en su residencia mientras realizaba labores de trabajo, como consecuencia de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

“Con gran tristeza y pesar les informamos que, tras el brutal ataque del gobierno criminal de Estados Unidos y el malvado régimen sionista, (…) el Líder Supremo de la Revolución Islámica, su Santidad el Ayatolá Ali Jamenei, fue martirizado“, reza el comunicado de la agencia semioficial Tasnim.

Presentadores de TV en Irán lloraron la muerte de Ali Jamenei

La televisión estatal de Irán confirmó la muerte de Ali Jamenei. A través de un video, se compartió el momento del anuncio oficial:

Asimismo, un segundo presentador de televisión en Irán anunció la muerte de Jamenei, mientras rompía en llanto al dar a conocer la histórica noticia.

Trump se adelantó y confirmó la muerte

El presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado previamente la muerte del líder iraní. “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, escribió en redes sociales.

Trump aseguró que la operación contó con sofisticados sistemas de inteligencia en coordinación con Israel y sostuvo que el ayatolá “no pudo eludir” el rastreo.

Irán promete represalias

El Gobierno de Irán calificó el hecho como un “gran crimen” que no quedará “impune” y advirtió que los responsables “se arrepentirán de sus actos”. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán prometió un “castigo severo” y anunció que iniciará “en breve” una ofensiva “más feroz” contra objetivos israelíes y bases militares estadounidenses.

¿Quién fue Ali Jamenei?

Ali Jamenei asumió el cargo de líder supremo en 1989, tras la muerte del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini. Fue la segunda persona en ocupar la máxima autoridad política y religiosa en Irán.

Durante las últimas décadas mantuvo una línea dura en política exterior y reforzó posturas conservadoras en el ámbito interno, lo que generó críticas por la represión contra disidentes y por políticas como la obligatoriedad del velo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.