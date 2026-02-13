¿Por qué podría cerrar parcialmente el Departamento de Seguridad Nacional y qué afectaciones tendría?

GENERANDO AUDIO...

Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Foto: AFP.

De continuar la falta de acuerdos entre republicanos y demócratas en el Senado de Estados Unidos, a partir del primer minuto del sábado 14 de febrero se activará un cierre parcial del gobierno federal, que afectará únicamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Este cierre inminente, derivado de la negativa a aprobar reformas a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, podría afectar a varias agencias del DHS, entre ellas el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), aunque en menor medida.

Departamento de Seguridad Nacional se dirige hacia un cierre

El Senado de EE. UU. bloqueó una legislación para mantener recursos al DHS después del plazo establecido hace dos semanas para este viernes. La votación terminó con 52 votos a favor y 47 en contra, cifra insuficiente para alcanzar los 60 necesarios.

Los demócratas señalaron que no respaldarían la financiación del departamento sin reformas a políticas migratorias y a las prácticas de las agencias federales de inmigración.

Esta postura se produce tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Nicole Good y Alex Pretti, a tiros por parte de agentes federales durante operativos de inmigración en Minneapolis el pasado mes de enero, hechos que desataron protestas en varias ciudades de Estados Unidos.

¿Qué reformas buscan aplicar los demócratas?

La falta de apoyo para la legislación de financiamiento se centra en las exigencias de los senadores demócratas, entre las que se encuentran:

Imponer restricciones a las acciones de ICE y CBP

Endurecer los criterios para órdenes de registro y arresto

Reforzar las políticas sobre el uso de la fuerza

Uso de cámaras corporales para agentes de ICE

Prohibir el uso de máscaras a agentes de ICE

Normas adicionales de supervisión

No obstante, los republicanos se han opuesto a casi todos estos cambios.

La medida rechazada habría destinado 64 mil 400 millones de dólares hasta el 30 de septiembre, fecha en la que concluye el actual año fiscal, para el funcionamiento del DHS.

¿Qué implica el cierre del Departamento de Seguridad Nacional y qué agencias se verán afectadas?

Si el Senado no aprueba la financiación antes de que concluya el viernes, el DHS deberá suspender operaciones consideradas “no esenciales”. Sin embargo, el impacto podría ser limitado.

Entre las agencias que podrían experimentar interrupciones figuran la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Guardia Costera, que dependen directamente de la financiación anual del DHS.

Aunque agencias como ICE y CBP disponen de financiamiento previo que les permite mantener operaciones básicas, otras áreas pueden ver reducciones en personal y servicios debido al cierre parcial del presupuesto.

El impacto operativo se dará principalmente en personal que no está categorizado como “esencial” bajo las reglas de cierre, lo que puede traducirse en filas más largas en puntos de revisión de seguridad y demoras en actividades relacionadas con la respuesta a desastres o servicios no críticos.