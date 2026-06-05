Redada en EE. UU. deja 48 migrantes detenidos

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Agentes del ICE en EE. UU. Foto: Reuters | Ilustrativa

Una operación conjunta de autoridades federales, estatales y locales en Carolina del Sur, en Estados Unidos, dejó 48 migrantes detenidos en una redada y derivó en la acusación formal de seis personas por presuntos delitos relacionados con fraude de identidad, falsificación de documentos y empleo ilegal.

La redada se dio como parte de un operativo el pasado 3 de junio de 2026 en la empresa Burnstein Von Seelen Precision Casting, ubicada en Abbeville, Carolina del Sur, como parte de una investigación denominada “Ghost Story”, informó el fiscal general estatal Alan Wilson.

48 migrantes fueron detenidos por ICE

Durante el operativo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a 48 migrantes por presuntas violaciones a las leyes migratorias de Estados Unidos.

Según la investigación, algunos de los documentos utilizados incluían números de Seguro Social, fechas de nacimiento y datos personales de ciudadanos estadounidenses legítimos.

Attorney General Alan Wilson announces multi-jurisdictional law enforcement operation resulting in 48 illegal immigrants detained and 6 defendants indicted for use of fraudulent identity documents pic.twitter.com/MYMsIGoi2m — South Carolina Attorney General's Office (@SCAttyGenOffice) June 4, 2026

Las autoridades sostienen que estas prácticas no sólo afectan a las víctimas de robo de identidad, sino que también representan riesgos para la seguridad nacional y el mercado laboral.

“Estos delitos no sólo les quitan empleos a los trabajadores estadounidenses, sino que también representan un grave riesgo para la seguridad nacional. Cuando los delincuentes facilitan que los inmigrantes indocumentados obtengan documentos de identificación falsos, desconocemos quién trabaja en nuestro país y, en particular, en nuestros sectores de seguridad nacional y manufactura”. Alan Wilson, fiscal general estatal

Acusan a gerentes por presunto uso de documentos falsos

De acuerdo con las autoridades, la investigación comenzó en otoño de 2024 y se centra en una presunta red dedicada a facilitar documentos de identidad fraudulentos para que inmigrantes indocumentados obtuvieran empleo.

Entre los acusados se encuentran:

José Luis Aguilar Mejia

Lázaro Hernández Hernández (a/k/a “Diego Hernández”)

Xavier Martínez Adorno

Zenon Rojas-Cabrera

Christopher Douglas Ramey

Sandy Lynn Willis

Las acusaciones señalan que habrían facilitado el uso de identificaciones falsas y omitido verificar adecuadamente la autenticidad de los documentos presentados por trabajadores contratados.

Investigación sigue abierta

Además de los dos gerentes arrestados, otras cuatro personas enfrentan cargos por falsificación y fraude de identidad en distintos condados de Carolina del Sur.

El fiscal general Alan Wilson aseguró que las autoridades continuarán investigando a quienes faciliten la contratación ilegal de trabajadores sin autorización migratoria.

Por su parte, agencias como ICE, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED) señalaron que la investigación permanece abierta y que algunos aspectos del caso continúan bajo reserva judicial.

Las audiencias de fianza para los dos gerentes detenidos fueron programadas para este 4 de junio ante una corte del condado de Richland.

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