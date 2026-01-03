AMLO condena arresto de Maduro: “La política no es imposición”

GENERANDO AUDIO...

AMLO reaparece y publica un mensaje sobre Nicolás Maduro. Foto: Cuartoscuro

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció sobre la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, y aseguró que el hecho representó “un prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela”.

Al señalar que sigue retirado de la política, afirmó que sus “convicciones libertarias” le impidieron guardar silencio ante lo ocurrido, al que calificó como un “secuestro” del mandatario venezolano.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”.

AMLO pidió a Trump no caer “autocomplacencia”

Dirigiéndose al presidente Donald Trump, AMLO pidió no caer “en la autocomplacencia” y desoír “el canto de las sirenas”, al tiempo que exhortó a “mandar al carajo a los halcones” y actuar con “juicio práctico”. Advirtió que “la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana” y subrayó que “la política no es imposición”.

Recordó la frase de Benito Juárez —“el respeto al derecho ajeno es la paz”— y expresó que, además de mexicano, se consideró latinoamericano. Finalmente, reiteró su respaldo: “Apoyo incondicionalmente a mi presidenta, Claudia Sheinbaum”.

Detienen a Maduro

Durante la madrugada de este sábado, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos realizó un ataque en Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados.

En un mensaje, en la red social Truth, el mandatario estadounidense aseguró que el operativo fue “exitoso” y que Maduro y su esposa, ya no se encuentran en Venezuela.

