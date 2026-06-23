¿Qué es el bloqueo omega que expone a Europa a temperaturas peligrosas?

GENERANDO AUDIO...

Bloqueo Omega es un fenómeno atmosférico. Foto: Reuters

Una intensa ola de calor golpea a Europa Occidental y ya ha dejado más de 40 muertes en Francia. Detrás de este episodio extremo está un fenómeno atmosférico conocido como bloqueo omega, que está atrapando el calor sobre varias regiones del continente.

Esto es lo que necesitas saber sobre este fenómeno, cómo funciona y qué dicen los científicos sobre su posible relación con el cambio climático y el aumento de olas de calor.

El “bloqueo omega”: cuando el calor se queda atrapado

El nombre suena raro, pero viene de su forma: una figura parecida a la letra griega Ω. Se trata de un sistema donde una zona de alta presión cálida queda atrapada entre dos zonas de baja presión más frías.

En condiciones normales, la corriente en chorro (una especie de “autopista” de vientos en la atmósfera) mueve los sistemas meteorológicos de oeste a este. Pero cuando ocurre un bloqueo omega, ese flujo se rompe y el sistema queda prácticamente “estancado”.

El resultado: el aire caliente se queda sobre la misma zona durante días o incluso semanas, sin poder dispersarse.

Cielos despejados, calor extremo y temperaturas arriba de 40°C

Bajo este tipo de bloqueo, el cielo suele estar despejado casi todo el tiempo. Sin nubes que bloqueen el sol, el calor se acumula sin freno.

Eso es lo que está ocurriendo en países como Francia y España, donde las temperaturas han superado los 40 °C, generando condiciones extremas y riesgos para la salud.

Mientras tanto, las zonas cercanas a las áreas de baja presión pueden experimentar lo contrario: más lluvia, viento y temperaturas más frescas. En Reino Unido, por ejemplo, el norte ha tenido condiciones más húmedas, mientras el sur registra calor intenso.

¿El cambio climático los hace más comunes? Esto dicen los expertos

Aún no hay consenso científico sobre si el cambio climático provoca más bloqueos omega. Pero sí hay un punto claro: el planeta se está calentando y eso intensifica las olas de calor.

Desde la era preindustrial, la Tierra ha aumentado alrededor de 1.3 °C debido a las emisiones de gases contaminantes. Ese aumento hace que los episodios de calor extremo sean más intensos cuando ocurren fenómenos como éste.

De hecho, estimaciones científicas señalan que las olas de calor en Europa hoy pueden ser entre 2 y 4 grados más intensas de lo que serían sin el calentamiento global.

En otras palabras: aunque el bloqueo omega no es nuevo, el “combustible” que lo acompaña sí es cada vez más fuerte.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.