Congreso de EE. UU. aprueba resolución para pedir retiro de fuerzas desplegadas contra Irán

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Foto: AFP /GETTY

El Senado estadounidense aprobó el martes una resolución para ordenar la retirada de las fuerzas estadounidenses del conflicto con Irán, un revés simbólico para Donald Trump, ya que el texto no tendrá fuerza de ley.

La resolución, adoptada por 50 votos a favor y 48 en contra, ya había sido aprobada anteriormente por la Cámara de Representantes. La medida es una “resolución concurrente”, lo que significa que no llegará a manos del presidente y, por lo tanto, carece de fuerza legal.

Resolución no tendrá efectos jurídicos

A comienzos de mes, durante el trámite en la Cámara de Representantes, Trump ya había criticado una votación que calificó como “antipatriótica” por parte de la oposición demócrata y de los cuatro legisladores republicanos que se sumaron a la iniciativa.

Los demócratas “preferirían ver fracasar a nuestro país antes que concederme una nueva victoria, entre tantas otras”, declaró entonces el mandatario. La oposición intentaba desde prácticamente el inicio de la guerra restringir los poderes militares de Trump.

Demócratas cuestionan facultades militares del presidente

Según la Constitución estadounidense, solo el Congreso está facultado para declarar la guerra. Si bien la ley permite al presidente desencadenar hostilidades para responder a una amenaza inminente, le exige obtener la autorización del Congreso en un plazo de 60 días.

A principios de mayo, el mandatario ignoró ese límite al argumentar que el conflicto, iniciado el 28 de febrero por ataques estadounidenses e israelíes, había terminado debido al alto el fuego en vigor.

Los demócratas impugnan este argumento y sostienen que fuerzas estadounidenses siguen desplegadas en el teatro de hostilidades.

Schumer critica la intervención en Irán

“Los estadounidenses han pagado el precio de la histórica metedura de pata de Trump en Irán”, declaró antes de la votación el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

“Trump nunca, nunca, debería haber comenzado esta guerra”, añadió.

Por su parte, el presidente estadounidense sostiene que los ataques ordenados por su administración impidieron que Irán obtuviera un arma nuclear.

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