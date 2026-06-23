Colombia entra al top de las 10 elecciones presidenciales más cerradas del mundo en 25 años

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Elecciones de Colombia entre las más disputadas del mundo. Foto: AFP

La contienda presidencial de Colombia, con apenas una diferencia de 0.96%, ingresó al top 10 de las elecciones presidenciales más cerradas en los últimos 25 años. En este listado se hallan los resultados en Perú, Taiwán, Ghana, México, el Salvador, entre otros.

La segunda vuelta colombiana que concluyó con una diferencia de 255 mil 001 votos entre ambos candidatos, con la victoria de Abelardo de la Espriella refleja una competencia democrática que se decidió por menos de un punto porcentual.

Las 10 elecciones presidenciales más cerradas de los últimos 25 años

Las democracias modernas han registrado varios procesos definidos por diferencias mínimas entre el primero y segundo lugar. En algunos casos, los resultados derivaron en recuentos, impugnaciones judiciales o crisis políticas prolongadas. Acá un recuento de aquellas que se decidieron por menos de un punto porcentual.

En sus redes sociales Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del entonces IFE (Instituto Federal Electoral) y director de Integralia, muestra este top 10.

Las 10 elecciones presidenciales más cerradas del siglo XXI

El Salvador 2014 — 0.22%

Perú 2026 — 0.222%

Taiwán 2004 — 0.22%

Perú 2021 — 0.24%

Perú 2016 — 0.24%

Ghana 2008 — 0.46%

México 2006 — 0.56%

Rumania 2009 — 0.67%

Corea del Sur 2022 — 0.73%

Colombia 2026 — 0.96%

Sorprende que la segunda vuelta, pensada para producir mayorías claras y consensos amplios, esté dejando triunfos tan estrechos. En vez de cerrar la disputa, parece prolongarla. — Luis Carlos Ugalde (@LCUgalde) June 22, 2026

El Salvador 2014

Salvador Sánchez Cerén ganó la presidencia con una diferencia aproximada de 6 mil votos, equivalente a cerca de 0.22%.

Perú 2026

La actual elección de Perú con el 99.72% de las actas contabilizadas, da como ganadora a Keiko Sofía Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) con el 50.11% de los votos, mientras Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) lleva 49.88%, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 23 de junio.

Taiwán 2004

La fórmula encabezada por Chen Shui-bian ganó la presidencia por sólo 29 mil 518 votos, con una diferencia cercana al 0.23%, tras una elección que derivó en protestas y solicitudes de recuento.

Perú 2016

Pedro Pablo Kuczynski venció a Keiko Fujimori por más de 41 mil votos, equivalente a una diferencia de 0.24%.

Perú 2021

Pedro Castillo derrotó a Keiko Fujimori por apenas 44 mil votos, equivalente a una diferencia cercana al 0.25.

Ghana 2008

John Atta Mills ganó la segunda vuelta presidencial con una diferencia cercana al 0.46%, tras un proceso electoral extremadamente competitivo

México 2006

Felipe Calderón derrotó a Andrés Manuel López Obrador por poco más de 233 mil votos, con una diferencia cercana al 0.56%, en una elección que generó una de las mayores disputas postelectorales en la historia reciente mexicana.

Rumania 2009

Traian Băsescu consiguió la reelección por menos de un punto porcentual, en una de las contiendas más cerradas de Europa del Este, la diferencia fue del 0.66%.

Corea del Sur 2022

Yoon Suk-yeol obtuvo la victoria por alrededor de 247 mil votos, equivalente a una diferencia de 0.73%, considerada la elección presidencial más cerrada en la historia democrática del país.

Colombia 2026

Abelardo de la Espriella se impuso sobre Iván Cepeda por 255 mil 001 votos y una diferencia de 0.96%, ubicándose entre los procesos más competidos del último cuarto de siglo.

La Unión Europea descarta irregularidades en la elección de Colombia

Tras la jornada electoral, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea descartó la existencia de irregularidades durante la segunda vuelta presidencial.

El jefe de la misión, Esteban González Pons, aseguró que los observadores desplegados en el país no detectaron anomalías que comprometieran la integridad del proceso electoral. Además, señaló que los resultados del preconteo y del escrutinio coincidieron en 99.9%.

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