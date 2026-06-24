Tribunal en EE.  UU. da luz verde a Trump para ampliar las deportaciones aceleradas

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ICE podrá hacer deportaciones rápidas en todo EE. UU. Foto: Cuartoscuro

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a retomar las deportaciones aceleradas en todo el país, una medida que permitirá expulsar a algunos migrantes indocumentados en cuestión de días y sin necesidad de que comparezcan ante un juez de inmigración.

La decisión representa una victoria para la administración republicana, que considera este mecanismo una pieza clave de su estrategia de deportaciones masivas.

¿Qué son las deportaciones aceleradas y cómo funcionan?

Las deportaciones aceleradas son un procedimiento que permite a las autoridades migratorias expulsar rápidamente a ciertas personas sin pasar por un proceso judicial completo.

🚨 JUST IN: The US Supreme Court has just UPHELD the Trump admin's ability to BLOCK criminal foreigners from reentering America, 6-3



BIG WIN!



DHS CONFIRMS: "The Supreme Court affirmed an important tool DHS has long used to prevent criminals from entering our country." 🔥



No… pic.twitter.com/C5D4KE9i64 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 23, 2026

Hasta hace poco, esta herramienta se utilizaba principalmente para migrantes detenidos en la frontera o cerca de ella, poco tiempo después de haber ingresado a Estados Unidos.

Sin embargo, en enero, Donald Trump amplió su alcance para que pudiera aplicarse a personas indocumentadas localizadas en cualquier parte del país.

Bajo este esquema, los agentes migratorios pueden detener a una persona, revisar su situación y ordenar su expulsión en un periodo muy corto, sin necesidad de que comparezca ante un juez de inmigración.

La medida contempla una excepción importante: quienes puedan demostrar que han permanecido en Estados Unidos durante más de dos años podrían evitar este procedimiento y continuar un proceso migratorio ordinario.

El tribunal revierte un bloqueo y favorece a Trump

De acuerdo con información de Associated Press, la decisión fue tomada por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que anuló una suspensión temporal emitida por una jueza federal.

Dos de los tres magistrados votaron a favor de permitir nuevamente la aplicación ampliada de las deportaciones aceleradas.

Los jueces consideraron que los migrantes reciben una notificación sobre el procedimiento y tienen oportunidad de responder, por lo que concluyeron que la medida no viola el derecho al debido proceso.

Además, señalaron que las autoridades migratorias no están obligadas a brindar asesoría legal a las personas detenidas.

Organizaciones civiles advierten riesgos de errores

La decisión fue criticada por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que advierten que el sistema puede provocar deportaciones equivocadas.

Los demandantes presentaron casos de personas que llevaban más de dos años viviendo en Estados Unidos y que, aun así, fueron sometidas a procedimientos de expulsión acelerada.

Los defensores de los migrantes sostienen que ampliar este mecanismo aumenta el riesgo de errores y limita la posibilidad de que las personas puedan defender su permanencia en el país.

Trump busca fortalecer su estrategia de deportaciones masivas

La administración Trump ha defendido la medida y asegura que se trata de una herramienta necesaria para agilizar la aplicación de su política migratoria.

El Gobierno estadounidense sostiene que el programa incluye mecanismos para evitar deportaciones arbitrarias y que permitirá atender de manera más eficiente los casos de inmigración irregular.

Aun así, el tema podría seguir enfrentando nuevos desafíos legales mientras continúan las disputas sobre el alcance de las facultades migratorias del gobierno federal.

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