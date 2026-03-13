Con “munición ilimitada” y “tiempo de sobra”, Trump asegura estar acabando por completo con Irán

GENERANDO AUDIO...

Trump asegura estar acabando por completo con Irán. Foto: Getty

La noche de este jueves, a través de su cuenta de Truth Social, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, aseguró que su país está ganando la guerra contra Irán y que están destruyendo por completo el régimen iraní.

Según lo mencionado por el mandatario estadounidense, Estados Unidos e Israel están acabando con la milicia, la economía y por completo con el “régimen terrorista”.

Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de todas las maneras posibles; sin embargo, si leyeran el fracasado New York Times, pensarían erróneamente que no estamos ganando. La Armada iraní ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra.

EE. UU. cuenta con munición ilimitada, señala Trump

Además, Donald Trump agregó que su país cuenta con munición ilimitada y tiempo de sobra para continuar con la ofensiva contra Irán.

Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra. Observen lo que les sucede hoy a estos desquiciados criminales. Han estado matando a personas inocentes en todo el mundo durante 47 años, y ahora yo, como el 47.º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando. ¡Qué gran honor es hacerlo!

De forma reciente, el mandatario señaló que el final de la guerra estaría cerca pues, según lo comentó, Irán estaría “prácticamente al final de la línea”. No obstante, no descartó mantener los ataques e, incluso, intensificarlos en los próximos días.

Mientras tanto, Irán informó que más de mil 200 personas han muerto desde el inicio de la guerra, hace dos semanas, plazo de 15 días que está cerca de cumplirse y que Trump había previsto.

