Tras cancelación de artistas, Trump plantea cambiar conciertos del 250 aniversario de EE. UU. por un mitin suyo

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Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el sábado la cancelación de los próximos conciertos para celebrar el 250° aniversario de Estados Unidos después de que varios artistas se retiraran, y dijo que deberían ser reemplazados por un acto político encabezado por él mismo.

“Deberíamos hacer un gran mitin PARA HACER A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO (MAGA, en inglés), por el 250 aniversario, en lugar de tener cantantes sobrevalorados, a los que nadie quiere escuchar, cuya música es aburrida y que, aun así, no hacen más que quejarse”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Poco después de que se anunció su participación en una serie de conciertos en Washington alrededor del feriado del 4 de julio, varios artistas se retiraron, algunos alegando la politización del evento. Los eventos estaban programados para comenzar el 25 de junio como parte de una gran exposición en el National Mall organizada por Freedom 250, una entidad público-privada respaldada por Trump.

“Entiendo que los artistas están teniendo ‘miedo escénico'”, dijo Trump un día después de que un quinto artista anunció su salida, de un total de nueve artistas anunciados originalmente.

“Estoy pensando en traer a la atracción número uno en cualquier lugar del mundo, el hombre que reúne audiencias mucho mayores que Elvis en su mejor momento… y el hombre que algunos dicen que es el mejor presidente de la historia”, publicó Trump en Truth Social, refiriéndose a sí mismo.

El mandatario agregó que pidió a sus asesores evaluar “la viabilidad” de hacer un mitin bautizado “AMERICA IS BACK” (“Estados Unidos ha vuelto”).

La declaración del mandatario republicano se produjo un día después de que varios artistas, incluida la cantante de country Martina McBride y el roquero Bret Michaels, líder de la banda Poison, desistieran de los eventos respaldados por la Casa Blanca.

“Lamentablemente, lo que se nos presentó como una celebración de nuestro país se ha convertido en algo mucho más divisivo de lo que acepté que fuera”, publicó Michaels en Facebook.

Trump ha intentado dejar su sello en las celebraciones. Una de ellas incluye una pelea de artes marciales mixtas en una arena emplazada en los jardines de la Casa Blanca y que tendrá lugar el 14 de junio, día de su 80º cumpleaños.

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