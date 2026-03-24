Nicolás Maduro tendrá nueva audiencia en Nueva York; definirán quién paga su defensa

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Estados Unidos impidió a la defensa recibir honorarios de Venezuela. Foto: Reuters.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá el próximo jueves 26 de marzo ante un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos. Posiblemente, determinarán si Venezuela puede cubrir los honorarios de la defensa.

La AFP estimó que habrá un dispositivo fuerte de seguridad alrededor del tribunal, como sucedió en la primera comparecencia.

De igual forma, la agencia indicó que uno de los puntos centrales de la audiencia sería determinar quién asumirá los honorarios legales de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Acusan vulneración de derechos contra el expresidente de Venezuela

Según el abogado Barry Pollack, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro concedió licencias el 9 de febrero para recibir pagos por la defensa del expresidente y de su esposa.

No obstante, la OFAC después emitió una autorización enmendada con la que frenó dicha licencia, impidiendo a la defensa recibir sus honorarios con el recurso venezolano, indicó Barry Pollack.

El litigante argumentó en una presentación ante el tribunal que este bloqueo violaba el derecho constitucional de Nicolás Maduro para tener una representación legal. Desde entonces, exigió que el caso fuera desestimado por motivos procesales.

Sin embargo, los fiscales respondieron en un escrito judicial que, aunque pudieran violarse los derechos constitucionales, desestimar la acusación por narcotráfico sería una “medida excesivamente drástica”.

Pese a eso, en la nueva audiencia, Barry Pollack también buscaría en la audiencia que se desestimen los cargos por narcotráfico contra Nicolás Maduro.

La situación de Maduro en prisión

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos el 3 de enero de este 2026, cuando Estados Unidos ejecutó una operación militar para extraerlos de Caracas.

Ambos enfrentan cuatro cargos por conspiración para importar cocaína; conspiración de narcoterrorismo; posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, igual que conspiración para la posesión de armas.

Dos días después, en una audiencia, Nicolás Maduro se declaró no culpable de narcotráfico. Afirmó que era un “prisionero de guerra”.

El exmandatario está recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, prisión conocida por sus condiciones extremas.

Según la AFP, el expresidente venezolano está solo en una celda, sin acceso a internet ni periódicos. Además, suele leer la biblia y algunos detenidos se refieren a él como “presidente”.

Además, las autoridades carcelarias solo le permiten comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, en un máximo de 15 minutos por llamada.

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