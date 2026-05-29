Juez ordena retirar el nombre de Donald Trump del Kennedy Center en Washington

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Un juez de Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump retirar su nombre del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, luego de considerar que la junta directiva se excedió en sus facultades al rebautizar el recinto cultural como “Trump-Kennedy Center”.

La resolución judicial también suspendió, hasta nuevo aviso, el cierre por dos años de esta institución cultural ubicada en Washington, una de las más importantes de Estados Unidos.

¿Por qué el juez frenó el cambio en el Kennedy Center?

De acuerdo con el fallo, la junta encabezada por aliados del mandatario republicano no tenía autoridad legal para cambiar unilateralmente el nombre del recinto.

“El Tribunal ha concluido que la Junta se extralimitó en sus facultades legales”, señaló el juez en su resolución sobre el John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

El cambio había sido aprobado en diciembre pasado, luego de que Donald Trump asumiera el control del consejo administrativo del centro cultural.

El Trump-Kennedy Center provocó protestas de artistas

El año pasado, la decisión de renombrar el recinto como “Trump-Kennedy Center” generó críticas dentro del sector cultural estadounidense.

Diversos músicos, compañías de danza y artistas cancelaron presentaciones en señal de protesta, al considerar que existía una politización del arte y de las instituciones culturales.

La polémica también abrió un debate en Estados Unidos sobre la autonomía de los espacios culturales frente a decisiones políticas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.