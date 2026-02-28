“Furia Épica” y “Rugido de León”; así llamaron a las operaciones para bombardear a Irán

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos e Israel asignaron esos nombres. Foto: Reuters.

Estados Unidos e Israel nombraron como “Operación Furia Épica” y “Rugido de León” a las acciones conjuntas para bombardear varias ciudades de Irán que han dejado al menos 201 personas asesinadas.

Se trata de dos operaciones conjuntas, realizadas de forma individual por ambas naciones. De esa forma, cada una decidió el nombre de su respectiva misión.

Estados Unidos bautizó su bombardeo en Irán como “Operación Furia Épica”. Así lo dio a conocer el Departamento de Guerra en sus redes sociales, con una breve publicación que incluía un emoticono de la bandera estadounidense.

Dicha misión, tenía como objetivo destruir la capacidad naval y los sistemas de misiles de Irán, indicó Donald Trump, según la agencia informativa AFP.

La operación de Israel

Por su parte, Israel nombró como “Rugido de León” a su operación para bombardear a Irán. Este 28 de febrero, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, difundió un video comunicado donde anunció la ofensiva militar.

Con ello, hizo un llamado a la población israelí a escuchar instrucciones sobre lo que ocurra en los próximos días.

“Los llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación ‘el Rugido del León’, requeriremos que tengáis resistencia y fortaleza”, indicó.

¿Cómo fue el ataque de Estados Unidos e Israel?

Este 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron un bombardeo en al menos cuatro ciudades principales de Irán contra el régimen del líder supremo Alí Jamenei, bajo el argumento de frenar el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos.

Al menos 201 personas murieron y 747 resultaron heridas, según la organización Media Luna Roja. Se trata de un balance preliminar, ya que la autoridad iraní todavía no da cifras oficiales.

Entre esas personas muertas, estarían las 85 niñas que fueron asesinadas por las bombas lanzadas a una escuela femenina en la provincia de Hormozgán.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que existen “muchos indicios” sobre la muerte del guía supremo Alí Jamenei, tras el lanzamiento de 30 bombas en el lugar donde se encontraba.

“Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán” y “hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo”, declaró en un mensaje transmitido por televisión.

De igual forma, Benjamín Netanyahu aseguró que la ofensiva continuará “el tiempo que sea necesario”. Estados Unidos e Israel han fijado otros objetivos prioritarios.

